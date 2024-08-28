Timur Cihantimur'un şartlı tahliye talebi tartışılıyor: 'Cezaevi şartları kötü değil'

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun aktardığına göre, Cihantimur'un halen tutulduğu New Jersey eyaletinin Newark kentindeki ceza yerleşkesinin ne kadar güvenli olduğu konusunda avukatları ile savcılık arasındaki tartışma sürüyor. Avukatları Cihantimur’un güvende olmadığı için şartlı tahliyesini isterken, savcılık ise buna karşı çıkıyor. Cihantimur’un tahliyesiyle ilgili son kararı hakim Donald Cabbel verecek.





Savcılık, ceza yerleşkesindeki görevlilerle yaptıkları görüşmeye dayanarak, Cihantimur’un hafta içi günlerde kaldığı odada gün boyu sadece vardiya değişiminde zorunlu olarak tutulduğunu, bunun dışında sabah 8’den öğleden sonra 4’e kadar derslere katıldığını belirtti. Cihantimur’un kaldığı odada kitap okuduğu, bazen de kart oyunları oynadığının tespit edildiği kaydedildi.





İstanbul’da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine ve dört kişinin yaralanmasına yol açan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili davaların görülmesine Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi’nde devam ediliyor.Avukatları mahkemeye gizlilik kararıyla sundukları psikiyatri uzmanının raporunun ekinde, Cihantimur’un geçtiğimiz ay telefon sırasındayken uğradığı saldırı sonrası psikolojisinin bozulduğunu, tutulduğu ceza yerleşkesinin güvensiz olduğunu, ayrıca yeniden saldırıya uğrama riskinin olduğu gerekçesiyle şartlı tahliyesini istemişti.Savcı Yardımcısı Kristine Kearney ise mahkemeye sunduğu son dilekçede, Cihantimur’un Newark’taki çocuk ve gençlik yerleşkesinde içinde bulunduğu şartların kötü ve güvensiz olmadığını savundu.Savcılık, Cihantimur’un şu anda tutulduğu bölümün daha önce saldırıya uğradığı bloğun dışında olduğunu belirtti. Cihantimur’un hafta sonları aile bireyleriyle görüşebildiği, kaldığı bölümde telefon bulunduğu ayrıca Türkiye’deki babası ve aile bireyleriyle Zoom aracılığıyla görüntülü olarak görüştüğü belirtildi.Bu arada Cihantimur’un avukatları bugün hakime sundukları dilekçede, gizlilik kararıyla müvekkilleri adına yeni bir başvuruda bulundu.