Timur Soykan: Altın kaçakçılığı skandalında çok sayıda siyasetçi ve bürokrat var

BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, 9 Ekim'deki yazısında eski AK Parti Bolu milletvekili Fatih Metin’in refakatinde İstanbul Havalimanı’ndaki VIP Salonu’nu kullanan Yunus Emre Morkoç’un valizinde 60 kilo kaçak altın yakalandığını yazmıştı. Soykan ayrıca istihbarat birimlerinin 'ikisi eski milletvekili, üçü halen milletvekili olan Cumhur İttifakı’ndan 5 ismin VIP’den altın kaçakçılığı yaptığını tespit ettiğini' de bildirmişti.





Timur Soykan, "Altın kaçakçılığı skandalı 3 vekille sınırlı değil" başlıklı bugünkü yazısında ise "VIP’de altın kaçakçılığı skandalı üç MHP’li milletvekilinin partisinden istifa ettirilmesine kadar uzandı. Ancak altın kaçakçılığı furyasında 3 MHP’linin dışında pek çok siyasi ve bürokratın yer aldığı iddia ediliyor" dedi. Soykan, şunları yazdı:





(...) İstihbarat birimleri, iki eski MHP’li milletvekilinin İstanbul VIP Salonu’nu kullanarak Dubai’den kaçak altın getirdiğini tespit etti. Bu isimlerin halen MHP’nin yönetim kurullarında olduğu ve istifalarının istendiği öne sürülüyor.





Halen MHP milletvekili olan bir isim hakkında da ciddi iddialar var. Bu milletvekili hakkındaki inceleme sürüyor.





Fatih Metin gibi bir AKP’li eski milletvekili de VIP’den defalarca Dubai’ye gidip gelerek altın kaçakçılığı yaptı. Karadeniz Bölgesi’nden milletvekili seçilen bu isim ve oğlunun kurye ekibi oluşturduğu öne sürülüyor.





Bu eski milletvekilinin refakatinde 7 kurye her ay defalarca Dubai’ye bagajsız gidip büyük ve dolu valizlerle döndü. Bu eski milletvekili ve oğlunun mal varlıklarında Mart 2024’ten itibaren büyük artış olduğu da belirlendi. Eski milletvekili ve oğlu ultra lüks otomobiller, Ankara’da büyük araziler satın almış.





Eski ve halen milletvekili olan isimlerin, kaçak altınları kimlere tespit ettiği de büyük bir soru olarak önümüzde duruyor. İstanbul Kuyumcukent’teki bazı büyük firmaların isimleri kulağa geliyor."