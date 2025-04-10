Samanyolu Haber /Gündem / Timur Soykan ve Murat Ağırel adliyeye sevk edildi /10 Nisan 2025 17:30

Timur Soykan ve Murat Ağırel adliyeye sevk edildi

"Tehdit" ve "şantaj" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, adliyeye sevk edildi.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek adına gösteri düzenleyen eylemcilerin arkasından son dönemde birçok sebepten tutuklamalarda ciddi artış yaşanıyor. Bu sabah gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel de gözaltına alındı. SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GÖZALTI

Gazeteciler hakkında, Flash Haber TV televizyon kanalının devri ve satın alınması sürecinde "tehdit" ve "şantaj" suçlarını işledikleri iddialarıyla gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Polis, sabahın erken saatlerinde iki gazeteciyi evlerinde arama yaparak gözaltına aldı ve sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine götürdü.

Timur Soykan ve Murat Ağırel'in, Vatan Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edildiği bildirildi.
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