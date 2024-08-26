Samanyolu Haber /Gündem / 'Timurtaş Hoca ona gönderdi' /26 Ağustos 2024 19:50

'Timurtaş Hoca ona gönderdi'

Raindrops TV'de yayınlanan Renkler Kuşağı isimli programda ilahiyatçı Mehmet Yıldız, Timurtaş Uçar ve muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'ye dair ilginç bir hatırasını anlattı.

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Renkler Kuşağı, Raindrops TV Youtube kanalında yayınlanmaya devam ediyor. Bu programda Hizmet Hareketi tarihindeki önemli fotoğraf kareleri şahitleri tarafından anlatılıyor ve tarihe emanet ediliyor.

Programa konuk olan ilahiyatçı Mehmet Yıldız, İzmir'de bir yurtta idarecilik yaptığı döneme dair ilginç bir hatırasını anlattı. 

Yıldız, İstanbul'un meşhur vaizlerinden Timurtaş Uçar Hoca'nın, bir tanıdığını çocuğu için Fethullah Gülen Hocaefendi'ye yönlendirdiğini ve en iyi eğitimin Hizmet Hareketi eğitim kurumlarında verildiğini söylediğini aktardı. 

Yıldız'ın anlattığına göre, tavsiyeye uyan kişi İzmir'e gittiğinde Hocaefendi'yle ilginç bir tanışma yaşadı ve gördüklerinden etkilenerek çocuklarını Hizmet Hareketi eğitim kurumlarına teslim etti.

Bu dikkat çekici hatırayı Raindrops'un YouTube kanalından ve aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.




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