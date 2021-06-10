Samanyolu Haber /Gündem / TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi /10 Haziran 2021 11:37

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki çeken "Neymiş millet açmış" sözlerine, Erdoğan’ın 1993 yılında yaptığı konuşmayla cevap verdi.

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Türkiye İşçi Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Neymiş; millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin" sözlerine, Erdoğan'ın Refah Partisi döneminde 1993 yılında yaptığı konuşmayla yanıt verdi.

TİP’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, Meclis kürsüsünden Erdoğan’ın çay-simit hesabının günümüze uyarlanan fiyatlarla yaptığı konuşma ve Erdoğan’ın 1993 yılında yaptığı konuşmanın görüntüleri yer aldı.

‘’Buyrun, gerçekleri Recep Tayyip Erdoğan'dan dinleyin!’’ ifadelerinin yer aldığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda retweet ve binlerce beğeni aldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle... Sonraki Haber >>

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Sözün bittiği yer...

Sözün bittiği yer...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:43:07