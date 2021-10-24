TİP cephesinden HDP ile ittifak açıklaması

Evrensel'de yer alan ve C. Saffet Yılmaz imzası taşıyan habere göre Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, "Daha önce HDP ile kurduğumuz gibi bir ittifak kurulması açısından engel yok iki taraf açısından ama seçim yasası değişikliğini görmemiz gerekecek" dedi.





Cumhur İttifakı, bir yandan muhalefete dönük tehditkar yaklaşımını sürdürürken bir yandan da seçimlere doğru siyasi parti yasasını değiştirmeye yönelik adımlar atıyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) tüm bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyor? TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay ile konuştuk.





"SEÇİM YASASI DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖRMEMİZ GEREKECEK"





Atay, ittifak konusunda daha net tutum sergileyebilmek adına bütçe görüşmelerinden sonra Meclise gelecek seçim yasasına bakacaklarına işaret edip şunları söyledi:





"Seçim ittifakları konusunda daha önce HDP ile kurduğumuz gibi bir ittifak kurulması açısından bir engel yok iki taraf açısından. Ama sanırım bütçeden sonra seçim yasası değişikliğini görmemiz gerekecek. Çünkü her şeyi değiştirebilir. Seçim yasası değişikliği nedir ona bakacağız. Bence yüzde 7 dedikleri baraj sistemini tekrar düşürme ihtimalleri dahi var. Çünkü MHP’nin yüzde 7’yi geçip geçmeyeceği konusunda ciddi soru işaretleri var şu anda."





"MÜCADELEYİ BERABER YÜRÜTMEK ZORUNDAYIZ"





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla gündeme gelen Kürt sorununun çözümü tartışmalarına dair de konuşan Atay, “Bu sorunun çözümündeki en önemli etken; Türk ve Kürk halkının emekçilerinin birlikteliği, beraber mücadeleleri ve bu konuda muhataplığıdır” dedi.





Halkların Demokratik Partisi’nin verdiği mücadeleyi önemsediklerinin altını çizen Atay, “Seçim döneminde de seçim dışında da HDP ile ittifakımızı yaptık ve beraber yürütüyoruz. HDP’nin verdiği mücadelede omuz vermek, yan yana olmak ve bu mücadeleyi beraber yürütmek zorundayız. Bu tarihi bir sorumluluk aynı zamanda. Türkiye’deki demokratikleşme sorunu bir sistematik sorun. Sadece politikalardan kaynaklı değil, yüzyıla yakındır yürütülen bu sistemin meydana getirdiği eğitim sorunu, sosyolojik sorunların aslında bir sonucu olarak da karşımıza çıkıyor” dedi.





"AKP'NİN 2015'TEKİ ÖZGÜVENİ YOK"





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhalefete yönelik ”Daha bunlar iyi günleriniz” söylemlerini de değerlendiren Atay, “Bu, '400 milletvekilini verin, bu iş huzur içinde çözülsün' tehdidinin başka biçimde söylenmiş halidir. Ama ben AKP’nin 2015’te ki özgüveninin hâlâ var olduğunu düşünmüyorum. Yani bu boş bir tehditten öteye gidebilecek gibi gelmiyor bana” dedi.