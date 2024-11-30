Tıp dünyasını sarsan ölüm: Amerikan Hastanesi'nin Başhekimi yürüyüş yaparken öldü





YÜRÜYÜŞ YAPARKEN HAYATINI KAYBETTİ





İSMAİL BOZKURT KİMDİR?

Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt, cumartesi sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki Bozkurt'un bilinen hiçbir rahatsızlığı yoktu.Başhekim, sağlıklı yaşam tarzını yaşam biçimi haline getirmesi, düzenli spor yapması ve gıda seçimi konularındaki titizliğiyle de biliniyordu.Bozkurt'un İstanbul Etiler civarındaki evinin yakınlarında yolda yürürken aniden yere yığıldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.Almanya Esslingen doğumlu Dr. İsmail Bozkurt, 2014 yılından beri Amerikan Hastanesi başhekimi ve mesul müdürü olarak görev yaptı. İstanbul’da St. Georg Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan (1984) sonra, Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp öğrenimi gördü. 1993’te mezuniyetinin ardından uzmanlık eğitimini İstanbul’da Şişli Etfal Hastanesi’nde aile hekimliği alanında tamamladı (1996). 2015 yılında da Berlin Üniversitesi’nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı.2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Dr. Bozkurt, 2011’te mesul müdür yardımcılığına getirildi. 2013 yılında sürekli kalite geliştirme müdürü oldu, 2014 yılında ise başhekimlik ve mesul müdürlük görevlerini üstlendi.