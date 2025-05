Tıp literatürüne geçti... Dünyada üçüncü, Türkiye'de ilk!

Samsun’da yaşayan 52 yaşındaki Murat Şanlıer, beyne kan sağlayan damarların tıkanıklığıyla karakterize nadir görülen moyamoya hastalığı ve her iki şah damarının tam tıkanıklığı nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emrah Ereren ve Opr. Dr. Hüseyin Ağırbaş tarafından gerçekleştirilen çalışan kalpte pompa destekli üç damar koroner bypass ameliyatı, tıp literatürüne örnek teşkil edecek bir başarıyla tamamlandı. Anestezi sürecini ise Dr. Şenay Canikli Adıgüzel yönetti.



DÜNYADA ÜÇÜNCÜ, TÜRKİYE’DE İLK VAKA



Moyamoya hastalığı, 300 binde bir görülen nadir bir rahatsızlık. Şanlıer’in her iki internal karotis arterinin tamamen tıkalı olması, ameliyatı yüksek riskli hale getiriyordu. Ancak operasyon, nörolojik kayıp ya da felç gibi komplikasyonlar olmadan başarıyla sonuçlandı. Dr. Emrah Ereren, “Literatürde bu özellikte sadece iki vaka bildirilmiş. Türkiye’de ise bu ilk operasyon. Kalbi durdurmadan, kalp-akciğer makinesiyle tansiyonu 100’ün üzerinde tutarak üç damar bypass yaptık. Hasta şu an rahatça hareket edebiliyor, herhangi bir sorun yaşamadı” dedi.



ÜÇ YIL ÖNCE BEYİN BYPASS AMELİYATI YAPILMIŞTI



Hastanın üç yıl önce, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde Doç. Dr. Vaner Köksal tarafından indirekt beyin damar bypass ameliyatı geçirdiği belirtildi. Köksal, “Beynin beslenemeyen kısmı için uyguladığımız bypass, yeni damar oluşumunu sağladı. Bu, kalp ameliyatındaki riskleri azalttı. Moyamoya gibi nadir bir hastalığa çözüm bulmak büyük önem taşıyor. Türkiye’de ilk kez böyle bir vaka başarıyla tedavi edildi” diye konuştu.



ANESTEZİ SÜRECİNDE SORUN YAŞANMADI



Anestezi Uzmanı Dr. Şenay Canikli Adıgüzel, moyamoya hastalarında kalp-akciğer makinesinin beyin kan akımını riske atabileceğini, ancak 5 saatlik ameliyat sürecinde herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti. Adıgüzel, “Pompa destekli çalışan kalp tekniğiyle ameliyatı gerçekleştirdik ve her şey yolunda gitti” dedi.



Murat Şanlıer, ameliyat sonrası sağlığına kavuşurken, operasyonun başarısı hem hastayı hem de sağlık ekibini sevindirdi. Bu vaka, Türkiye’nin nadir hastalıklar ve yüksek riskli cerrahi operasyonlardaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.