Samanyolu Haber /Gündem / Tıp öğrencisi Nursena'nın babasını arama mücadelesini anlattı /06 Mart 2021 11:20

Tıp öğrencisi Nursena'nın babasını arama mücadelesini anlattı

29 Aralık 2020'de kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Başbakanlık eski çalışanı KHK'lı Hüseyin Galip Küçüközyiğit'tin hayatından endişe ediliyor.

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Sosyal medya başta olmak ulusal ve uluslararası platformlarda babasının bulunması için çağrıda bulunan  kayıp KHK'lı Hüseyin Galip'in kızı TIP Öğrencisi Nursena Küçüközyiğit yaşadıklarını KHK Tv'ye anlattı. 



Nursena babasının bulunması için yetkililerin hiç bir şey yapmadığını ileri sürdü. Kendi imkanlarıyla babasının kaçırıldığına dair görüntüleri bulmasına rağmen polisin kaçırılma ile ilgili bir çalışma yapmadığını babasının hayatından endişe ettiğini kaydetti. 


Babasının ortadan kaybolmasının üzerinden yaklaşık 2 ayı geçtiğini aktaran Nursena "Çok zor günler geçiriyoruz. Babamı aradığım için okulumdan geri kaldım. Eğitim hayatım sekteye uğradı. Yani babamı benim mi aramam gerekiyor, yoksa polisin mi? Ne olur artık babamı bulun" ifadelerini kullandı. 
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