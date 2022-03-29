Tıp öğrencisi ‘Türkiye'nin başkenti’ sorusunu bilemedi

Tıp öğrencisi olduğunu söyleyen Name Çığra Coşkun'a "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusu soruldu.





‘Kim Milyoner Olmak İster’ isimli bilgi yarışmasının son bölümünde çok ilginç anlar yaşandı.Cevap şıklarında ise; İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas kentleri yer aldı. Ancak yarışmacı önce seyircilere sorma joker hakkını kullandı. Seyirciler ise yüzde 40 oranında Ankara, yüzde 16 İstanbul, yüzde 28 Erzurum ve yüzde 16 Sivas yanıtını verdi. Cevaptan emin olamayan yarışmacı çift cevap joker hakkını da kullandı. İki jokerini de kullandıktan sonra doğru yanıtı veren yarışmacı, heyecanlandığını söyledi.Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemeyerek "13 Ekim 1923'ten beri Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın. Seyircinin de yalnızca yüzde 40'ı Ankara cevabını verdi. Buna çok şaşırdım. " diye konuştu.