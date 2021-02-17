“Tıpkı Merve Kavakçı gibi bizi de Meclis’ten kovalamak istiyorlar”

Çıplak arama, işkenceler, zorla kaybetmeler ve Kürt sorununu TBMM gündemine getiren HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya haklarında açılan soruşturmalara tepki göstermeye devam ediyor.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin ve Sabah gazetesi yazarı Cem Küçük tarafından hedef gösterilen Gergerlioğlu, “Bana soruşturmalar açılıyor ve bunu yapanlar da dün bu Meclis’ten kovalanan insanlar!” dedi.





Meclis’te başörtülü Merve Kavakçı’nın nasıl kovalandığını bildiğini belirten Gergerlioğlu, “Ben o gün kahrolmuştum! Resmen başörtülü bir Milletvekili Meclis’ten kovalanıyordu ama şimdi Meclis’te insan hakları dediği için, çıplak arama var dediği için, işkence var dediği için, kaçırılmalar var dediği için, Kürt meselesinde barışı değil öldürmeyi seçiyorsunuz dediği için ben terörist ilan edildim!” ifadelerini kullandı.





“İSTEDİKLERİ KADAR KOVALASINLAR”

Dün akşam kendi kanalı ÖFG TV’de konuşan Gergerlioğlu şöyle devam etti: “Dün başörtülü Merve Kavakçı kovalanırken biz kahroluyorduk! Şimdi onun arkadaşları iktidar oldu, biz başka haksızlıklara karşı mücadele ettik bu sefer onlar bizi kovalıyorlar! İstedikleri kadar kovalasınlar, dokuz köyden kovalasınlar biz onuncu köyde de hakkı, hakikati söylemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Doğru duvar yıkılmaz derler. Biz doğruyu söylediğimiz için, Kürt meselesinde barışın esas olması gerektiğini söylediğimiz için; doktorluğumuzdan ihraç edildik. Ardından cezalar aldık, hakaretler yedik, belki bu fezlekeler soruşturmalar ile milletvekilliğimize, hayatımıza yönelik saldırılar gerçekleştirecekler ama umurunda değil! Biz doğruyu söyleyelim yeter, bu yeter bize! Biz bunun için gayret ediyoruz. Hani 3 günlük dünyada da şerefimiz ile, onurumuz ile yaşarız gerisi de önemli değil. Biz yeter ki doğru bir mücadele verelim ve bu ülkede kronik insan hakları sorunlarına karşı mücadele vermiş olalım.”



















