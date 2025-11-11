Tıpta büyük buluş: Kolesterolü tek uygulamada düşüren ilaç geliştirildi

CRISPR teknolojisiyle geliştirilen deneysel ilaç, karaciğerde ANGPTL3 adlı geni hedef alarak kalp hastalığı riskini artıran “kötü” kolesterol (LDL) ve trigliserit düzeylerini düşürdü. Cleveland Clinic’te yürütülen küçük çaplı çalışmada, yüksek dozda tek bir infüzyon alan 15 gönüllüde kolesterol ve trigliserit oranlarının yaklaşık yüzde 50 azaldığı belirlendi.





Baş araştırmacı Dr. Steven Nissen, “LDL ve trigliseritleri bu kadar etkili şekilde düşüren bir tedavi daha önce görmemiştik” diyerek bulguların çığır açıcı nitelikte olduğunu söyledi. Sonuçlar Amerikan Kalp Derneği’nin yıllık toplantısında sunulurken, makale The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.





KOLESTEROL HASTALARI İÇİN ÖMÜR BOYU İLAÇ KULLANIMINA GEREK KALMAYABİLİR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, katılımcıların kolesterol seviyelerindeki düşüş tedaviden iki hafta sonra başladı ve etkisi en az 60 gün sürdü. Araştırmacılar, tedavinin başarılı olması hâlinde yüksek kolesterol hastaları için ömür boyu ilaç kullanımına gerek kalmayabileceğini belirtiyor.





Çalışmanın diğer yöneticisi Dr. Luke Laffin, “Günlük haplar ya da aylık enjeksiyonlar yerine tek seferlik, kalıcı bir çözüm mümkün olabilir” dedi.





Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’tan katılımcıların yer aldığı çalışmada, üç kişide geçici mide bulantısı ve karaciğer enzimlerinde artış gibi hafif yan etkiler gözlendi. Bilim insanları bu etkilerin kısa sürede düzeldiğini bildirdi. Uzmanlara göre bu tedavi, ilerleyen yıllarda yüksek kolesterolle mücadelede devrim yaratabilir.