Samanyolu Haber /Sağlık / Tıpta ilginç bulgu: Tenya ilacı koronada umut oldu /22 Haziran 2021 12:22

Tıpta ilginç bulgu: Tenya ilacı koronada umut oldu

Almanya’da Berlin Charite Tıp Fakültesi ile Bonn Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda bağırsak parazitlerine karşı kullanılan Niklozamit etken maddeli ilaçların olumlu sonuç verdiği ortaya çıktı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu ilaç koronavirüsün hücre içinde yayılmasını yüzde 99 oranında önlüyor.

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Berlin Charite Kliniği’nden yapılan açıklamada büyük ümit duyulan ilacı insanlar üzerinde denemek üzere gönüllü arandığı duyuruldu. Hürriyet'te yer alan habere göre koronavirüsle mücadele amaçlı hücre kültürü araştırmalarının hızla devam ettiğini açıklayan Charite sağlık uzmanları, aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu dört etken madde üzerinde yapılan araştırmada şerit solucanlarına karşı kullanılan Niklozamitilacının şimdiye kadar yapılan incelemede koronavirüse karşı en etkili madde olduğunun kesinleştiğini belirtti.

Hücre kültürleri üzerine yapılan laboratuvar araştırmalarında Niklozamid maddesinin koronavirüsün hücre içerisinde çoğalmasını yüzde 99 oranında azalttığının gözlemlendiğine dikkati çeken uzmanlar, ilacın korona hastaları üzerinde klinik olarak denenmesi için gönüllü arandığı ifade edildi. Konuyla ilgili konuşan Charite yetkilisi Marcel Müller, “Şimdiye kadar incelenen ilaçlar arasında en etkili olanı Niklozamit çıktı. Bu ilaç, tenya enfeksiyonlarına karşı piyasada bulunan bir ürün. Potansiyel dozlarda alındığında hiçbir yan etkisi bulunmuyor. Üzerinde çalıştığımız dört etken maddeden en etkilisi çıkan bu ilaç, büyük ümit vaat ediyor” dedi.
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