TİP'ten okulda bir öğün ücretsiz yemek için kanun teklifi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve Milletvekili Sera Kadıgil, okullarda bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su dağıtılması için kanun teklifi verdi.Okulların açılmasıyla birlikte veliler için en ciddi problemlerden biri olan çocukların beslenme problemini Meclis gündemine taşıyan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve Milletvekili Sera Kadıgil, "Ağır ekonomik kriz ve derinleşen yoksulluk nedeniyle çocuklar ne yeterli beslenebiliyor ne de okula gidebiliyor. Çocuklar ne sofrada ne okulda. Hem aç hem eğitimsiz” dedi.Her 4 çocuktan birinin okula aç gittiğini hatırlatan Kadıgil, dünyada pek çok ülkede 130 yıldır uygulanan okullarda ücretsiz yemek ve sağlıklı su hizmeti hakkında şöyle belirtti: "Çocukların içine doğduğu ailenin ekonomik şartlarına mahkum olmaksızın sağlıklı beslenmesi ve eşit, nitelikli eğitim alması devletin yükümlülüğündedir. İmkanların doğru kullanılması durumunda her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek sunmak devletin başaramayacağı bir şey değil. Sadece kaynakları dağıtırken tercihleri doğru belirlemek gerekiyor, zengine değil, yoksulluğa mahkum edilen halka kaynak ayırmak yeterli. Geçilmeyen yollar, köprüler, uçulmayan havalimanları, yazlık kışlık sarayların gülleri, laleleri için ayrılan paranın çok az bir bölümüyle çocuklarımızı doyurabiliriz.”Kadıgil, İlköğretim ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nde “Tam gün eğitim veren devlet okullarında 1 öğün olacak şekilde öğrencilere ücretsiz gıda desteği sağlanır. Ayrıca tüm devlet okullarında, öğrencilerin sınırsız temiz suya ücretsiz bir şekilde erişebilmeleri için gerekli önlemler alınır” ifadelerine yer verdi.