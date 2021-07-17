Samanyolu Haber /Gündem / TIR fütursuzca indirip gitti /17 Temmuz 2021 14:17

TIR fütursuzca indirip gitti

İnsan tacirleri yurt dışından getirdikleri kaçak göçmenleri otoyolda bırakıp terk etti.

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Güneyden kuzeye en önemli geçiş yollarına sahip olan Niğde'de zaman zaman kaçak göçmenler yakalanıyor. Kentte akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, insan kaçakçıları yurt dışından getirdikleri kaçak göçmenleri otoyolda bıraktı.

Kaçak göçmenlerin Yıldıztepe Beldesi, Hasaköy, Pınarcık ve civar bulunan yerleşim bölgelerinde oldukları tespit edildi. Yaklaşık 150 civarında oldukları tahmin edilen kaçak göçmenler; Niğde'nin yol güzergahında bulunan yerleşim bölgelerine gelince vatandaş ihbarları arttı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışması sonucunda Afgan uyruklu olduğu tahmin edilen yaklaşık 70 kişi yakalandı. Su ve açlık çektikleri görülen göçmenlere jandarma yemek ve su ikram etti. Halen bölgede olan göçmenlerle ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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