TIR’lar Orta Asya kapısında kaldı

Kazakistan, yaklaşık dört aydır Türkiyeli nakliyecilere transit geçiş belgesi vermiyor. Pandemi döneminde Orta Asya’ya ulaşmak için tek güzergâh haline gelen Rusya-Kazakistan yolu, Kazakistan tarafından Türkiye araçlarına kapatıldı. Yaşananlar, Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) gazetelere verdiği ilanla ortaya çıktı. Derneğin iki gazeteye verdiği ilanda, “Türk araçlarının Kazakistan’dan geçiş engelinin kaldırılması için tüm tarafları göreve çağırıyoruz” denildi.





UND’nin İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Fatih Şener, konuya dair BirGün’e konuştu. “Bu bir haykırıştır, çaresizliktir ve bu duruma dikkat çekmek için de gazetelere bu ilanı verdik” diyen Şener, “Uluslararası TIR’ların geçişi için birçok ülke kota verir ve TIR’lar bu ülkelerden izin belgeleriyle geçerler. Kazakistan üzerinden Tacikistan ve Kırgızistan’a gidiliyor ve önceki yıllarda da bunun için Kazakistan’ın yıllık iki, üç bin izin belgesi vermesi yetiyordu. Geçen sene Orta Asya’ya gidiş için kullandığımız üç yoldan biri olan Türkmenistan’ın tüm yabancı araçların geçişini pandemi nedeniyle yasaklaması ve sınırlarını kapatmasıyla engellendi. Diğer yolumuz olan Azerbaycan’da ise geçiş ücretleri çok fazla ve tek seçeneğimiz Kazakistan üzerinden yapılan geçişler oldu” ifadelerini kullandı.





İKİ BUÇUK MİLYAR DOLARLIK İHRACAT





Kazakistan’ın yıllık iki, üç bin değil, en az 35 bin TIR’ın geçişine izin vermesi gerektiğinin altını çizen Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye TIR geçişleri için kota koymuyor ve herkese ‘geçin’ diyor. Kazakistan bizim Türkmenistan’dan geçemediğimizi, Kazakistan yolundan başka bir seçeneğimiz olmadığını bile bile Türkiye’nin bu yöndeki resmi taleplerini karşılamıyor. Türk dünyasının ekonomik ve siyasi birlikteliği gündemde ama bu taşımacılık olmadan olmaz. TIR geçişlerine izin verilmeyen bölgeye iki buçuk milyar dolarında civarında bir ihracat yapılıyor. Özbekistan’da Türkiye’nin birçok projesi başladı ve sorunsuz gitmemiz gerekirken gidemiyoruz. Devletin bütün kurumları bu sorunu biliyor ve haberdarlar. Geçen yıldan beri bu sorun yaşanıyor.”