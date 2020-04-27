TIR Şoförlerine yurtdışı çıkış yasağı kalkıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan uluslararası ticarette yük taşımacılığına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Bakan Pekcan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) semptomu taşımayan Türkiyeli şoförlerin, İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç yurtdışına çıkabileceğini bildirdi.





Şoförlerin Türkiye'ye girişlerinde her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurtdışına çıkış yapabilmesine izin verileceğini de açıklayan Bakan Pekcan yaptığı yazılı açıklamada Sağlık ve İçişleri bakanlıkları ile koordinasyon halinde gümrük kapılarında tedbirlerin alındığını belitti.





Dış ticaretin devamının sağlanması için de gerekli çalışmaların yapıldığını aktaran ülke dışına çıkmayacak Türkiyeli şoförlerin, daha önceki uygulamada olduğu gibi 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlamaları gerektiğini ifade etti.





Yabancı şoförlere yüklerini bırakmak için 72 saat izin

Pekcan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Sağlık kontrollerinde hastalığa ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere 72 saat kuralı getirildi. Yabancı uyruklu araç şoförlerin, sağlık kontrolleri sonrasında herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerine uymaları koşuluyla Türkiye'ye girişlerini takip eden 72 saat içinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülke içine girişlerine izin verilmiştir.





“Ülkemize giriş yapan araçlar yine dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacak, Türk ve yabancı şoförler için ilgili valilik veya kaymakamlıklar tarafından gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacak. Kovid-19 semptomları görülen yabancı şoförlerin yurt içine girişlerine kesinlikle izin verilmeyecek, Türk şoförlerin ise ilgili sağlık müdürlüklerine bildirim yapılarak karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır."





Bazı araçlar ile şoförlerin girişinin ayrı önem taşıdığına işaret eden Pekcan, "Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek" bilgisini paylaştı.