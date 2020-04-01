Samanyolu Haber /Gündem / TIR şoförü için itiraz /01 Nisan 2020 01:09

TIR şoförü için itiraz

Sosyal Haklar Derneği İskenderun Temsilciliği’nden avukatlar Bülent Akbay ve Erdem Harmaoğlu İskenderun Başsavcılığı'na verdikleri itiraz dilekçesinde TIR şoförü Malik Yılmaz hakkındaki imza şartının kaldırılmasını talep etti.

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

"Bizi virüs değil, sizin bu düzeniniz öldürür." dediği video sebebiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan TIR şoförü Malik Baran Yılmaz'ın avukatları imza yükümlülüğünün ve yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

TIR şoförü Yılmaz, sosyal medyada paylaştığı bir video sebebiyle gözaltına alınmış, İskenderun 2'inci Sulh Ceza Hâkimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sosyal Haklar Derneği İskenderun Temsilciliği’nden avukatlar Bülent Akbay ve Erdem Harmaoğlu İskenderun Başsavcılığı'na verdikleri itiraz dilekçesinde müvekilleri hakkındaki sınırlandırmaların kaldırılmasını talep etti.

AVUKATLARINDAN İTİRAZ: İMZA NEDENİYLE MALİK YILMAZ İŞSİZ KALABİLİR

Avukatların itiraz dilekçelerinde şu ifadelere yer verildi: "Ciddi bir virüs salgını ile karşı karşıya kaldığımız bu kritik süreçte söz konusu imza yükümlülüğü amaca aykırıdır. Söz konusu imza yükümlülüğü ve yurtdışı çıkış yasağı sürekli hareket halinde bulunan ve TIR şoförü olan müvekkili zora düşürecektir. Bu husus müvekkilin işsiz kalmasına sebebiyet verebilecektir."

"ÇALIŞMAZSAM EKMEK YOK" DEMİŞTİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde TIR şoförlüğü yapan Malik Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Koronavirüs sebebiyle yapılan "evde kal" çağrıları için, “Nasıl kalalım baba. Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Bizi virüs değil, sizin bu düzeniniz öldürür." demişti. 
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