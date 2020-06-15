TIR şoförü Malik Yılmaz iş buldu

Yeni tip Koronavirus (Covidr-19) salgınının ilk günlerinde yapılan "evde kal" çağrılarına, "Nasıl evde kalayım?.. Ben evde kalırsam zaten ölürüm." diyen TIR şoförü Malik Yılmaz işten çıkarılmıştı.





"Beni virüs değil, senin bu düzenin öldürür." diyen Yılmaz, aylardır işsiz olduğunu ve çalışmak istediğini belirten bir video paylaşımı daha yapmıştı.





KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERMİŞTİ





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TIR şoförü Malik Yılmaz hakkında talimat verdi.





Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı arayan Kılıçdaroğlu, Yılmaz'ın işe alınmasını istedi.





Gelişmeyle ilgili konuşan Malik Yılmaz, yarın itibarıyla işe başlayacağını açıkladı. Yılmaz, “Arandım ve bana yarın işimin hazır olduğunu söylediler.” dedi