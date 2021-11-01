Samanyolu Haber /Gündem / 'Tiramisunun babası' Ado Campeol, 93 yaşında hayatını kaybetti /01 Kasım 2021 15:11

'Tiramisunun babası' Ado Campeol, 93 yaşında hayatını kaybetti

İtalya medyası tarafından "Tiramisunun babası" olarak tanımlanan Ado Campeol, 93 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM



Tiramisu, Campeol'ün İtalya'nın kuzeyindeki restoranında ortaya çıkarıldı.

Bu ünlüyü tatlıyı, Campeol'ün eşi Alba ve restoranın şefi birlikte yarattı.

Ana malzemesi mascarpone peyniri ve kahve ile ıslatılan kek olan tatlı, restoranın menüsüne 1972 yılında eklendi.

Ancak restorancı Campeol ailesi, tiramisunun patentini hiçbir zaman almadı.

İcat edilmesi sonrası tiramisui, İtalyan mutfağının en bilindik öğelerinden biri haline geldi ve tüm dünyadaki şefler tarafından da benimsendi.

Tiramisunun kökenlerine ilişkin tartışmalar mutfak dünyasında uzun süredir devam ediyor.

Bazıları, ünlü tatlının kökenlerinin kuzey italya kenti Trevisio'daki bir geneleve dayandığını öne sürüyor. Tiramisunun burada afrodizyak olarak servis edildiği bir iddia olarak dile getiriliyordu.

Ancak, genel görüş, tarifin Campeollerin restoranında geliştirildiği yönünde.

Campeol'ün yaşadığı Veneto bölgesi valisi, Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında, "kent yemek ve şarap tarihindeki bir yıldızı daha kaybetti" dedi.

"Tireme Sù" kaza sonucu icat edildi
Alle Beccherie isimli restoran, 1939 yılında açıldı. Ado Campeol, İkinci Dünya Savaşı sonrası aile işletmesinin yönetimini aldı.

Restoran şefi Roberto Linguanotto, tatlının nasıl ortaya çıktığını anlatırken bir kaza hikayesini paylaşmıştı.

Linguanotto, vanilyalı dondurma yaparken, yumurta ve şekerden oluşan karışım içine kaza ile mascarpone peyniri düşürdüğünü ve sonrasında karışımın tadının güzel olduğunu keşfettiğini anlattı.

Sonrasında bu keşfi, Alba Campeol ile birlikte mükemmelleştirdiklerini ve ortaya tiramisunun çıktığını söyledi.

İkili, bu güzel tatlıya, Türkçe'ye "Beni al" olarak çevrilebilecek "Tireme Sù" adını verdi.

Tatlı Veneto'da yemek ve şarap üzerine bir yayında ilk kez 1981'de yer aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Tiramisunun babası' Ado Campeol, 93 yaşında hayatını... Sonraki Haber >>

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Ayşe Özdoğan ve hasta tutuklular için Köln'de eylem

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Avrupa meydanları ortak ses verdi

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:08