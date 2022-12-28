TIR'larla milyonlar getirenler tek tek anlattı: Türkiye nasıl kara para cenneti oldu?

BirGün yazarı Timur Soykan, “Kara para itirafları” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.







Timur Soykan bugünkü yazısında, İstanbul Fatih’teki bir döviz bürosunun merkezinde yer aldığı dolandırıcılık davasını anlattı.





“Davada kara para itirafları yağdı” diyen Soykan, “Varlık barışı adı altında Türkiye’ye TIR’larla para getiriyorduk… İki yılda ticaret hacmimiz 100 milyon avrodur… Bu para kayıt dışıdır” ifadelerini aktardı.





Soykan’ın yazısının öne çıkan kısmı şöyle:







Keşke kara paranın aklanmasına yönelik bir dava olsaydı ama değil. Bir dolandırıcılık davasında kara para çamaşırhanesinin nasıl işlediğini göreceğiz.





Tarih: Ekim 2021…







Türkiye’nin kara parada gri listeye alındığı günler…





İstanbul Fatih’teki Cengizler Döviz Bürosu, kalabalık. Üç katlı döviz bürosunda ne kadar para olduğunu tahmin etmek imkansız. Sadece döviz bürosunun sahiplerinin parmak iziyle girebildiği oda bir banka kasası gibi parayla dolu. Kuryelerin getirdiği çantaları teslim alan patron bu odaya giriyor. Para sayma makineleri gürültüyle dövizleri sayıyor.





Döviz bürosunun sahipleri; Alaaddin Ak (57) ve oğlu Mustafa Ak (32). Ayrıca Fatih’te iki döviz büroları daha var. Aynı binanın dördüncü katında ise akrabaları Volkan Özel’in Ninova Kıymetli Maden isimli iş yeri bulunuyor.





İddiaya göre; 40 yaşındaki adam Cengizler Döviz Bürosu’nun gayri resmi ortağı ve dolandırıcılık davasının merkezinde o var.





Volkan Özel, 29 Ekim 2021 günü piyasadan topladığı parayla ortalıktan kayboldu. Medyaya yansıyan ilk bilgilere göre; 20’yi aşkın döviz bürosu sahibi ve iş insanından yüksek kâr payı vaadiyle 80 milyon avro toplamıştı. Ama bu parayı vermeye insanları nasıl ikna etmişti? Bu konuda bir bilgi yoktu. İddianameden bunu öğreneceğiz.





2,1 MİLYON DOLARLIK TUZAK

Döviz bürosu işleten Abdurrahim Haşimoğlu, Volkan Özel’e kayıplara karışmasından sadece 4 gün önce 1 milyon 150 bin avro gönderdiğini iddia etti. Parayı işyerine gelen Cengiz Döviz Bürosu’nun kuryesine vermişti. Hiçbir resmi kayıt yoktu. Volkan Özel, 5 gün sonra yüzde 7 komisyonuyla parayı ödeyeceğini söylemişti.





İddianameye göre; Volkan Özel’in kayıplara karıştığı 29 Ekim 2021 günü Mali Şube polisi olduğunu söyleyen bir kişi Abdurrahim Haşimoğlu’nu telefonla aradı. Volkan Özel’in terör örgütlerinin para transferiyle ilgili olarak gözaltına alındığını söyledi. “Seni de bu suçtan soruşturuyoruz, 1 milyon dolar verirsen seni kurtarırız” diye konuştu. İkna olmayan adama, Volkan Özel ile telefon yazışmalarının ekran görüntülerini gönderdi.





İddiaya göre; bu kişi Şırnak’ta görevli sivil polis Behzat Güzeldere’ydi. O dönem İstanbul’a gelmişti ve Volkan Özel ile işbirliği yapıyorlardı. 1 milyon 150 bin avroyu ödemeyerek ayrıca 1 milyon dolar daha almayı planlamışlardı. Behzat Güzeldere ve Volkan Özel bu suçlamaları kabul etmiyor. Ancak Abdurrahim Haşimoğlu, parayı vermediğini ve tuzağa düşmediğini anlatıyor.





Bir gün sonra Abdurrahim Haşimoğlu, diğer paralarını kaptıranlar gibi Cengizler Döviz Bürosu’nun kapısını çaldı. Ancak Alaaddin Ak “Volkan’ın benimle ilgisi yok” diyerek ödeme yapmıyordu. Paralarını kaptıranlar ise Alaaddin Ak’ın Volkan Özel’i şirketin yetkilisi olarak tanıttığını ve ona kefil olduğunu öne sürüyordu.





35 MİLYON TL KEFALETLE SERBEST

Alaaddin Ak, oğlu Mustafa Ak 15 Şubat 2022’de gözaltına alındı ve tutuklandılar. Volkan Özel ile hiçbir ticari bağlarının olmadığını, kesinlikle ona kefil olmadıklarını söylediler. 12 gün sonra 35 milyon TL kefaletle serbest bırakıldılar. Volkan Özel ise 21 Şubat 2022’de tutuklandı ve halen cezaevinde.





Sadece Abdurrahim Haşimoğlu ile 3 kişi, Cengizler Döviz Bürosu’nun sahipleri ve Volkan Özel’den şikayetçi oldu.





Onların ifadeleriyle kayıt dışı para transfer yöntemleri ve varlık barışıyla karar paranın temizlendiği tezgah ortaya döküldü.





Davacı olan Abdurrahim Haşimoğlu duruşmada kayıt dışı para transfer yöntemini anlatıyordu. Bu ‘hawala’ ya da ‘havale’ yöntemi olarak adlandırılıyor. Yurtdışındaki ‘havaleci’ye para yatırılıyor ve telefonla Türkiye’deki ‘havaleci’ye bir kod gönderiliyor. Türkiye’deki ‘havaleci’, bu kodu veren kişiye parayı teslim ediyor. Tam ters yönde aynı trafik aynı şekilde işliyor. Havaleciler bu işlemden komisyon alıyor. Fiziki olarak paranın ülke değiştirmediği ama kayıt dışı para takasıyla ödemelerin yapıldığı devasa bir kara para sistemi.





VARLIK BARIŞI KILIFI

Abdurrahim Haşimoğlu, Volkan Özel ile bu sistemi yürütüyordu. Duruşmada bir soru üzerine 1.5 yılda 15 milyon poundluk işlem yaptıklarını anlattı. Volkan Özel’e kaptırdığını iddia ettiği 1 milyon 150 bin avroyu yüzde 7 komisyon karşılığında vermişti. Şikayetçi olduğu davanın duruşmasında “Bu yasal bir iş mi” diye sorulduğunda “Varlık barışı ile gelmiştir” dedi. Elbette ‘Hawala’ çok daha eski bir sistem. Daha detaylı sorulara ‘Ticari sır’ diyerek yanıt vermedi. İşleyişi anlatmadı. Kendisinin tehdit edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını söyledi. “Buraya korkudan gelemeyen en az 10 mağdur daha vardır. Birçok kişi gelememektedir” iddiasında bulundu.





Geçmişte lojistik işi yapan Serhat Tiryaki, Volkan Özel ile 5 ay çalıştıklarını anlattı ve şunları söyledi:







“Yurtdışından varlık barışı adı altında Türkiye’ye para getiriyorduk. Volkan yurtdışında bize parayı teslim ediyor, TIR’ların içinde müsait bir yerde ya da şoförler vasıtasıyla Türkiye’ye sokuyorduk. Bunun karşılığında önce yüzde 1.5-2 komisyon alıyordum. Bu parayı Cengizler Döviz Bürosu’ndaki Volkan Özel’in hesabına yatırıyorduk. 5 ayda 1 milyon dolarlık para alışverişi yaptık. 700 bin dolarını alamadım. Volkan gözaltına alındıktan sonra Cengizler Döviz’in sahibi Alaaddin Ak beni aradı. Volkan’ın FETÖ ve IŞİD bağlantısının tespit edildiğini, bizim de zarar görebileceğimizi söyledi. Cengizler Döviz Bürosu’na gittiğimizde tetikçi tuttuklarını anlatarak beni tehdit etti. Volkan Özel’in TIR’larla para getirttiği başka kişiler de vardı.”







