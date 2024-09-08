Samanyolu Haber /Gündem / Tiryakiler bu haberden hiç hoşlanmayacak! /08 Eylül 2024 13:46

Tiryakiler bu haberden hiç hoşlanmayacak!

Çaykur çay fiyatlarına iki ay sonra büyük bir zam daha yaptı. İşte Çaykur'un yeni fiyat listesi...

SHABER3.COM

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere perakende ürün gruplarına yüzde 18 zam yaptı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı listeye göre, 1 kilogram tiryaki çayının tavsiye edilen satış fiyatı 262 TL'ye çıktı.

Turist çayının kiloluk paketi 268 TL olurken filiz çayının kilogramlık paketi 282 TL'ye çıktı.

Çaykur bu yıl mayıs ve temmuz aylarında çay fiyatlarına zam yapmıştı. Mayıs ayı başında yaş çay alım fiyatına destekleme bedeli dahil yüzde 68 zam yapılmasının ardından temmuz ayında yüzde 24 zam gelmişti. 

ÇAY FİYATLARI ARTIYOR
TÜİK'in enflasyon verilerine göre, ağustos ayında 'çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri' grubunda aylık bazda yüzde 11,43 artış yaşanmıştı. TÜİK verilerine göre, gıda fiyatları yüzde 1,1  gerilemişti.

Böylece ağustosta çay fiyatlarının gıda enflasyonundan sert ayrıştığı görüldü. Son zamla birlikte bu artış eylülde de devam edecek.
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