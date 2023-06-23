Samanyolu Haber /Dünya / Titan'ın batmasına büyük patlama mı sebep oldu? /23 Haziran 2023 14:09

Titan'ın batmasına büyük patlama mı sebep oldu?

1912 yılında batan Titanic gemisinin enkazına tur düzenleyen Titan adlı denizaltı, 19 Haziran'da beş kişilik mürettebatıyla ortadan kayboldu. Denizaltıya ait parçalar dalıştan tam dört gün sonra Titanic batığının yaklaşık "500 metre ötesinde" bulundu. Yetkililer bunun, yaşanan büyük bir patlamadan ötürü olmuş olabileceğini iddia etti...

SHABER3.COM

The Wall Street Journal ve Associated Press tarafından yayınlanan haberlerde, denizaltının ana gemi ile temasını kaybettiği dakikalarda, ABD Donanması'na ait hassas bir "sualtı akustik cihazı" tarafından "patlama benzeri bir ses" algılandığı belirtildi.

Wall Street Journal'a konuşan bir Donanma yetkilisi bu bilgiyi doğruladı.

Üst düzey yetkili gazeteye demecinde, "ABD Donanması, akustik verilerin analizini gerçekleştirdi ve Titan denizaltısının iletişimin kesildiği sırada faaliyet gösterdiği yerin çevresinde bir patlama ya da infilakla uyumlu bir anomali tespit etti" dedi. 

Yetkili sözlerine şöyle devam etti: "Kesin olmamakla birlikte, bu bilgi derhal arama ve kurtarma görevine yardımcı olan ilgili komutanlık ile paylaşıldı..."

Öte yandan AP'ye konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi de "Sesin, iletişimin kesildiği sırada, denizaltının faaliyet gösterdiği yerin çevresinde meydana gelen bir patlama ya da infilakla uyumlu olduğunu" doğruladı.

Titan adlı denizaltının oksijeni yavaş yavaş tükenirken Pentagon yetkilileri dışında herkes zamana karşı bir yarış içinde olduklarını düşünüyordu...

Çünkü Donanma yetkililerine göre, akustik algılama sistemi 18 Haziran'da patlama sesini yakalamıştı. Ancak sesin başka bir şey tarafından tetiklenmiş olma ihtimali üzerine bu bilgiyi kamuoyuna açıklamamışlardı.

Denizaltında bulunan OceanGate CEO'su Stockton Rush, İngiliz maceraperest ve milyarder Hamish Harding, Pakistanlı işadamı Shahzada Dawood ve oğlu Suleman ile Fransız kaşif ve Titanik uzmanı Paul-Henry Nargeolet ise Atlantik okyanusunun derinliklerinde kayboldu...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Titan'ın batmasına büyük patlama mı sebep oldu? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:16:04