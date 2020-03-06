Samanyolu Haber /Gündem / Tiyatrocu Turgay Yıldız da Emniyet'te /06 Mart 2020 12:23

Tiyatrocu Turgay Yıldız da Emniyet'te

Siyasi hicivleri sosyal medya hesaplarında videolar hâlinde yayınlayan tiyatrocu Turgay Yıldız, ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

SHABER3.COM

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ifadeye çağrıldı duyuruldu.

Avukat Celal Ülgen, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Turgay Yıldız’ın ifade vermek üzere Vatan Caddesi’nde Emniyet Müdürlüğü’ne geldiğini ifade etti. 

Ülgen, "Şu anda eleştirel tiyatro yapan Turgay Yıldız da ifade vermeye çağrıldığı için Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü'nde" açıklamasında bulundu.

Yıldız'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetini hicvettiği videoları sosyal medyada en fazla paylaşılan videolar arasında gösteriliyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tiyatrocu Turgay Yıldız da Emniyet'te Sonraki Haber >>

Erdoğan: Esed ile görüşüldü, değil mi?

Erdoğan: Esed ile görüşüldü, değil mi?

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

Soylu'nun gücü muhabire yetti!

Soylu'nun gücü muhabire yetti!

Çamlı'dan Ali Babacan taklidi

Çamlı'dan Ali Babacan taklidi

Payitaht dizisinde Davutoğlu'na 'Hain' iması

Payitaht dizisinde Davutoğlu'na 'Hain' iması

Meclis'te yumruklu kavga

Meclis'te yumruklu kavga

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:29:32