Tiyatrocu Turgay Yıldız da Emniyet'te

Tiyatrocu Turgay Yıldız’ın ifadeye çağrıldı duyuruldu.





Avukat Celal Ülgen, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Turgay Yıldız’ın ifade vermek üzere Vatan Caddesi’nde Emniyet Müdürlüğü’ne geldiğini ifade etti.





Ülgen, "Şu anda eleştirel tiyatro yapan Turgay Yıldız da ifade vermeye çağrıldığı için Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü'nde" açıklamasında bulundu.





Yıldız'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetini hicvettiği videoları sosyal medyada en fazla paylaşılan videolar arasında gösteriliyor.