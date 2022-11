Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 kişi öldü

VALİ MUSTAFA MASATLI'DAN AÇIKLAMA

YÖNETMEN TOLGA GÜLERYÜZ HAYATINI KAYBETTİ

CEYHUN FERSOYUN EŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMUŞ

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Edinilen bilgiye göre, “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sonrası yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu:“Kazada maalesef 3 insanımızı kaybettik. Kaza sonucu 7 tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan 2 tanesini Samsun’a sevk ettik. 1 tanesi taburcu oldu. 4 tanesi de şu an itibarıyla Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan 1 tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz. Ceyhun Bey ile de görüştüm şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum, birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR’a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var.”Feci kazada hayatını kaybeden yönetmen Tolga Güleryüz, 2015 yılında oyuncu Zeynep Gülmez ile nikah masasına oturmuş çift daha sonra 2017 yılında anlaşmalı boşanmıştı.Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 kişi öldü, Sergen Deveci yoğun bakımda - Resim : 1Kazada yaşamını yitiren tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz’ün, aynı kazadan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Öner ile saatler önce görüntülü konuştuğu ve Instagram’dan karşılıklı paylaşımlar yaptıkları görüldü.Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 kişi öldü, Sergen Deveci yoğun bakımda - Resim : 2Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan baş sağlığı mesajı...Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy feci kazanın ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:"Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası Samsun'a dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrendim.Kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum.Başımız sağ olsun."Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 kişi öldü, Sergen Deveci yoğun bakımda - Resim : 3“Baş Belası” adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin son durağı Çorum'du. Sevenleriyle bir araya gelen ekip dönüş yolunda kaza yaptı. Oyuncu Sergen Deveci'nin kazadan saatler önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Deveci'nin paylaşımında eğlenceli anlar yer alıyor.Videoda Ceyhun Fersoy, ekip arkadaşlarına ve seyircilere teşekkürlerini iletiyor.