Samanyolu Haber /Politika / TKP'den yeni ittifak kararı /09 Ocak 2022 23:28

TKP'den yeni ittifak kararı

Ankara'da olağanüstü bir konferans yapma kararı alan Türkiye Komünist Partisi (TKP) yönetiminin söz konusu etkinlikte ittifaklar başlığı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de çeşitli kararlar alındığı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre TKP ülkenin içinden geçtiği hayat pahalılığı ve büyük yoksullaşma koşullarında Ankara'da olağanüstü bir konferans topladı.

"Bir adım daha ileri" sloganıyla toplanan konferansa ülke genelinden çok sayıda delege katıldı.

Yeni yılla birlikte içinde bulunulan ekonomik kriz koşullarında örgütlenme ve dayanışma başlığında önemli kararların alındığı konferansta ittifaklar başlığı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de çeşitli kararlar alındı.

'Önemli kararlar aldık'

Konferansta alınan kararların önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edileceği belirtilirken, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL'a konferansa dair kısa bir değerlendirmede yaptı.

"Olağanüstü konferans çünkü olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Çok hızlı örgütledik bu konferansı. Çok verimli, çok iyi bir konferans geçirdik. Bugün çok önemli konuları, Türkiye siyasetini, yalnızca seçimleri değil, özellikle de hayat pahalılığına karşı neler yapmamız gerektiğini konuştuk, önemli kararlar aldık" diyen Okuyan, "Solda yürüttüğümüz çalışmalara ilişkin, dost partilerle yürüttüğümüz görüşmelere ilişkin de önemli kararlar aldık. TKP'nin coşkulu, umutlu, kararlı bir parti olduğunu bir kez daha gördük. Partinin verdiği fotoğraf Türkiye için çok önemli, çok umut verici. Şimdi artık yarın sabahtan itibaren çok daha büyük bir enerjiyle sömürüye, yoksulluğa, adaletsizliğe karşı mücadelemizi yükselteceğiz" ifadesini kullandı.
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