Samanyolu Haber /Ekonomi / TL en çok değer kaybeden para birimi oldu /04 Haziran 2021 11:27

TL en çok değer kaybeden para birimi oldu

Türk Lirası (TL), doların kuvvetlenmesi sonrası piyasa para birimlerinde oluşan baskı sonucu bu hafta en çok değer kaybeden gelişmiş ülke para birimi oldu.

SHABER3.COM

Türk Lirası bu hafta yüzde 2'ye yakın değer kaybederken gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

Haftaya 8,55 civarında başlayan Dolar/TL, sabah saatlerinde 8,73 seviyelerinde işlem gördü. İstanbul piyasalarında saat 9.30 sularında dolar 8,73, Euro10,57, sterlin ise 12,27 liradan alıcı buldu.

Bloomberght’nin haberine göre, Türk lirası hafta başından bu yana yüzde 2,08 değer kaybederken Peru solü yüzde 1,55 düşüşle hafta başından bu yana en fazla değer kaybeden ikinci para birimi oldu. Brezilya reali ise hafta başından bu yana neredeyse yüzde 3 değer kazandı.

Erdoğan, "faizleri düşürmemiz şart" demişti
 
Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirmiş, Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söylemişti.

Erdoğan faizlerle ilgili olarak, "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için, orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın faiz ile ilgili açıklamaları sonrasında dolar/TL kuru sığ piyasada 8,81 seviyesine tırmandıktan sonra 8,65’e gerilemişti.
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