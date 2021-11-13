Samanyolu Haber /Gündem / TL hiç bu kadar değersiz olmamıştı /13 Kasım 2021 10:14

TL hiç bu kadar değersiz olmamıştı

Türk Lirası hiç bu kadar değersiz olmamıştı. 7 Eylül'de 8,28 TL seviyesinde olan dolar 12 Kasım 2021 Cuma günü akşam saatlerinde 10 TL'ye yükseldi.

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Günlerdir 10 TL’nin eşiğinde saat başı yeni rekorlar kıran dolar, 12 Kasım 2021 Cuma akşam saatlerinde 10 TL eşiğini geçerek, 10,01 TL’ye yükseldi. Euro ise 11,45 TL oldu. İngiliz Sterlini 11,44 TL, İsviçre Frangı ise 10,86 TL.

24 ayar altının gramı 600 TL ile tarihteki en yüksek seviyeye çıktı. İstanbul Kapalıçarşı’da Cumhuriyet altını 3 bin 934 liradan satıldı. 22 ayar bileziğin gramı 545,70 TL’ye, yarım ziynet 1.923 TL’ye, çeyrek altın 961 TL’ye yükseldi. 999 ayar has gümüşün gramı ise 8,17 TL.

“FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK”

23 Eylül’den beri politika faizini (haftalık repo faizi) 300 baz puan aşağı çekerek, yüzde 16’ya indiren Merkez Bankası’nın 18 Kasım Perşembe günü faiz indirimine devam edeceği görüşü hâkim.


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