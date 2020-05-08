Samanyolu Haber /Ekonomi / TL için mükemmel fırtına başladı! /08 Mayıs 2020 11:48

TL için mükemmel fırtına başladı!

Citibank, UBS ve BNP Paribas gibi dünya devi üç bankanın Türkiye'de işlem yapması yasaklandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yasak kararı yabancı bankalar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Commerzbank’tan gelişmekte olan piyasalar uzmanı Tatha Ghose, “TL için mükemmel fırtına başladı.” dedi.

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SAMANYOLUHABER- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Amerikan finans devi Citigroup, Birleşik İsviçre Bankası (UBS) ve Fransız BNP Paribas’ya Türk Lirası ile işlem yapma yasağı getirmesi yabancı bankacıları şoke etti.

İşlem yasağı konulan 3 bankadan bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ismini açıklamayan ve bu 3 bankadan birinde çalışan bir yetkili Financial Times’a verdiği mülakatta, “BDDK kararı gökten zembille indi, böyle bir şeyi hiç beklemiyorduk.” dedi.

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GAM Varlık Yönetim Şirketi Paul McNamara ise, “Türkiye’ye sermaye kontrolleri koymayacağına dünyayı ikna etme konusunda başarılar dilerim.” dedi.

Commerzbank’tan gelişmekte olan piyasalar uzmanı Tatha Ghose, “TL için mükemmel fırtına başladı.” ifadesini kullandı. 

Ghose, “TL’nin değer kaybı sürekli hız kazanırken, otoriteler anlamlı bir karşı-politika geliştirmek için çırpınıyorlar.” diye konuştu.

YANGINA BENZİN DÖKTÜ

BDDK yabancı bankalara TL işlemlerinde özkaynaklarının yüzde 0,5'i kadar işlem yapmasına izin veriyor. Daha önce yüzde 10 olan sınır, nisan ayında yüzde 1'e indirilmişti. 

Yabancı bankaların dolar-TL takası yapmasını fiilen imkânsız hâle getiren adımlar döviz piyasalarında tansiyonu daha da yükseltti. 

Dolar dün ilk defa 7,24 TL eşiğini geçerek 7,27 TL'ye kadar yükseldi ve 13 Ağustos 2018 rekorunu geride bıraktı.   
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