Samanyolu Haber /Ekonomi / TL kullanmak zorunda kalan İdlib'liler de isyan etti! /04 Aralık 2021 11:55

TL kullanmak zorunda kalan İdlib'liler de isyan etti!

Türk Lirası'nda son dönemde yaşanan yüksek değer kaybının etkisi sınırları aştı. Özellikle komşu ülkeler bu gelişmenin etkisini yakından hissediyor.

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Suriye'nin kuzey bölgesinde on yılı aşkın süredir devam eden iç savaş nedeniyle kendi para biriminin uğradığı değer kaybı üzerine Haziran 2020'den bu yana Türk Lirası kullanılmaya başlamıştı. Esad muhaliflerinin elinde bulunan bölge bu uygulamanın harap olan ekonomilerini istikrara kavuşturacağını umuyordu.

Ancak Türk Lirası geçen yılın başından bu yana yüzde 40 değer kaybetti. Son bir ayda yaşanan değer kaybı ise yüzde 20'yi buldu.

Suriyeli Mustafa Abu-Emad, İdlib'de yaşıyor. Euronews'e konuşan Abu-Emad, Türk Lirası'nı kullanmaya başladıklarından beri geçim ve ticaretlerinin olumsuz etkilendiğini söylüyor:

"Türk Lİrası'nın Suriye'nin para biriminden daha iyi olduğuna dair iyimserdik, çünkü daha istikrarlı. Suriye para birimi daha fazla dalgalanıyor. Ancak Türk Lirası'nı kullanmaya başladığımızdan bu yana o da dalgalanmaya başladı ve bundan hiç fayda görmedik. Türk Lirası şu anda istikrarlı değil, bu olumsuzluk geçimimizi ve ticaretimizi etkiledi ve şimdi bölgede büyük bir ekonomik durgunluk var".

Sadece fiyatları değiştirmek için bir çalışana ihtiyacımız var. Türk Lirası buna sebep oldu

TL'nin değer kaybı fiyatlara yasıyor

Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Kooardinasyon Ofisi'ne göre bu bölgede nüfusun yüzde 97'si aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. İdlib'de tüccar Abd Alzrak Al-Ali müşterilerinin satıcıların düşen değerden fayda sağladığını düşündüğünü savunuyor.

"Aklımız karışık, ne yapmalıyız? Nasıl satış yapabiliriz? Sadece fiyatları değiştirmek için bir çalışana ihtiyacımız var. Türk Lirası buna sebep oldu"

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısındaki hızlı değer kaybı üzerine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ikinci kez müdahale etti. Banka 'döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle' piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ettğini açıkladı.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerin gerçekliği tartışma konusu oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucularından Prof. Dr. Veysel Ulusoy TÜİK’in enflasyon verileri ile sahadaki gerçekler uyuşmadığını ifade ederken, Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir açıklanan verilerinin gerçeği yansıttığına inanmadığını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, kredi notunu görünümünü negatife çevirdi.
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