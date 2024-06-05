TL yerel seçim sonrası ilk kez değer kaybetti

TL nisan ve mayıs aylarında dolar karşısında oldukça yatay bir seyir izlemişti.





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Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dün dolar karşısında yüzde 2'yi aşan değer kayıpları görülürken TL'de de küresel satış baskısına paralel yerel seçim sonrası ilk kez değer kaybı yaşandı.TL dün dolar karşısında yüzde 1,07 değer kaybederken dolar/TL bu yükselişin ardından günü 32,6 civarında tamamladı. Kur bu sabah saat 9.20'de 32,61 seviyesinde işlem gördüGelişmekte olan para birimlerinde seçim baskısıyla dün sert kayıplar görüldü. ABD ekonomisinin yavaşladığı yönünde endişeler risk iştahını sınırlarken, Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin tahminlerden az bir farkla seçimleri kazanması Hint hisse piyasasında keskin gerilemeye ve rupinin değer kaybetmesine neden oldu.İşlemciler dünkü hareketin küresel riskten kaçış ile paralel olduğunu bir miktar yabancı pozisyon kapaması gördüklerini söylediler.Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan dün enflasyonu düşürmek için "ne gerekiyorsa" yapacaklarını vurguladı. İhracatçıların elde ettiği dövizin yüzde 40'ının alınması uygulaması süreceğini ancak rezerv güçlendikçe oran değişikliği değerlendirebileceklerini söyledi.Başta yabancı olmak üzere yerel seçim sonrası TL'ye artan ilgi ile birlikte TCMB swap hariç net rezervi geçen hafta pozitife geçti.Bankacılar yerel seçim öncesi 29 Mart'ta -65.5 milyar dolar ile tarihi düşük seviyede olan swap hariç net rezervde yerel seçim sonrası geçen dokuz haftada yaşanan artışı yaklaşık 67 milyar dolar olarak hesapladı. Karahan bu artışın 10 milyar dolar civarında kısmının sıcak para olduğunu da söyledi.Bu hızda ve bu büyüklükte bir rezerv artışı daha önce gerçekleşmemişti.TCMB'nin nette döviz alımlarıyla dolar/TL'de görülen yatay seyir ve TL'nin görece yüksek getirisi hem yabancı hem de yurt içi yatırımcılar için TL'nin cazibesini yüksek tutmaya devam etti.Yurt dışı yerleşiklerin nisan ortası itibarıyla belirgin hale gelen ve üç haftadır 1 milyar doların üzerinde gerçekleşen Hazine tahvili alımları geçen beş haftada 7.1 milyar doları buldu. Şimşek hafta başında DİBS piyasasında yabancı payının yüzde 0,5'ten yüzde 10'a doğru yükselişe geçtiğini de söyledi.Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduatında aralıksız düşüş görüldü. Nisan ortasından bu yana 11 milyar doların üzerinde düşüş kaydeden kıymetli maden ve döviz mevduatı 170,6 milyar dolara indi.