Korkutan açıklama: TL yüzde 39 daha düşecek!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası’nın (Fed) Koronavirüs salgınına karşı benzeri görülmemiş şekilde faizleri yüzde 0'a kadar indirmesi ve 700 milyar dolarlık tahvil almaya başlaması da piyasalarda tansiyonu düşürmeye yetmedi.





Bloomberg’e göre gelişen piyasa para birimlerinde 2008 Krizi'nde olduğu gibi yüzde 30’a varan bir erime görülebilir.





Analizde en sert düşüş gösterecek para birim olarak Türk Lirası (TL) yer aldı. TL'nin yüzde 40 düşeceği tahminine yer verildi.





TL'DE YÜZDE 39,3 DAHA DÜŞECEK





Bloomberg News gelişen piyasa stratejisti Simon Flint’in analizine göre, önümüzdeki dönemde yaşanacak likidite (nakit) sıkıntısı en çok gelişmekte olan ülke paralarını vurabilir.





TL analizde incelenen para birimleri arasında dolar karşısında en sert değer kaybedebileceği tahmin edilen para birimi.





Bloomberg’in "Bu bir yatırım tavsiyesi değildir" notuyla paylaştığı analize göre, 20 Ocak’tan bu yana yüzde 6,7 değer kaybeden TL gelecek dönemde yüzde 39,3’e kadar düşüşler yaşayabilir.





Analizin Türkiye’ye özel dipnotunda ise düşüşün swap (dolar-TL takası) işlemlerde uygulanan işlem kısıtlamaları sebebiyle değer kaybı söz konusu oranın altında kalabilir.





EN DİRENÇLİ PARA: ÇİN YUANI

Rus Rublesi ve Şili Pesosu da en fazla değer kaybedebilecek gelişen ülke paralarından. Çin Yuanı ise en dirençli gelişen ülke parası gibi görünüyor.





19 Şubat’taki zirvesinden yüzde 25 düşüş yaşayan ve resmen boğa piyasasına giren S&P 500 endeksinde meydana gelecek satışlarla birlikte Rus Rublesi'nde yüzde 30, Şili Pesosu'nda ise yüzde 23 düşüş olabileceği belirtiliyor.





Çin Yuanı ise analize göre dolar karşısında sadece yüzde 1 değer kaybedebilir.





Analizde diğer düşüş öngörülen para birimleri ise doların güçlenmesine karşı en kırılgan olan cari açığı yüksek, nispeten likit olmayan finans piyasalarına sahip ülkelerin para birimlerine yer veriliyor.





Bunlar arasında Türkiye ve Rusya dışında Latin Amerika ülkeleri, Güney Afrika, Endonezya ve Hindistan da bulunuyor.





Tayland ve Tayvan’ın cari fazla nedeniyle dirençli olacağını öngören analiz, Rusya’da cari fazlaya rağmen petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle para biriminin baskılanacağına işaret ediyor.





BORSALAR BAZUKA TEŞVİĞE RAĞMEN ÇÖKTÜ





Ekonomi literatüründe "bazuka para" olarak da geçen Fed’in hamlesinin ardından Japonya Merkez Bankası da borsa yatırım fonu alımını yıllık 6 trilyon yenden 12 trilyon yene çıkardı.





Gayrimenkul yatırım ortaklığı alımlarını yıllık 90 milyar yenden 180 milyar yene yükseltti.





Fed Başkanı Powell salgın riski sebebiyle karar sonrası basın toplantısını video konferans olarak gerçekleştirdi. Fed başta olmak üzere tüm büyük merkez bankaları dolar likiditesini artırmak ve virüse rağmen ekonomilerin devam edebilmesi için ciddi adımlar atıyor.





Fakat bu da piyasadaki panik halini sakinleştirmeye yetmedi. Asya’da Avustralya başta olmak üzere tüm endeksler günü yüzde 13'e varan kayılarla kapattı. Wall Street’te vadeli işlemlerde satışlar geçen perşembe olduğu gibi üst limite dayandı.



