Samanyolu Haber /Ekonomi / TL'de değer kaybı sürecek /17 Kasım 2020 15:02

TL'de değer kaybı sürecek

Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs, Rus Ruble'sinin TL'den daha güçlü artma ihtimali olduğunu kaydetti.

SHABER3.COM

Doların 2021’de değer kaybetmeye devam edeceği tahmininde bulunan Goldman Sachs, gelişen ülke para birimlerinin genel olarak iyi bir performans göstermesini, Rus Rublesi'nin de en yüksek toplam getiriyi sağlamasını bekliyor.

Stratejistler yayımladıkları notta, Goldman'ın Rus Rublesi için Türk Lirası'na göre “çok daha iyimser” olduğunu belirtti.

SİYASİ RİSK PRİMİ FİYATLANMASI 

Türkiye'de para politikasına da temas edilen notta, "Merkez Bankası (TCMB) faizi sadece bir kez artırsa bile Türkiye’nin liranın yeniden zayıflatmasını engellemek için büyümeyi önceleyen politikalarından uzaklaşmasını sağlayacak ‘güvenilir ve geniş tabanlı bir kararlılığa’ ihtiyacı var." denildi. 

Goldman raporunda, "Birçok piyasa katılımcısı, faiz oranlarındaki artışların etkileri hakkında devam eden geleneksel olmayan açıklamalar ve son faiz toplantılarındaki karışık mesajların akabinde daha fazla ikna edilme ihtiyacı duyuyor. Bu yüzden 12 aylık tahminlerimiz lira için hâlâ zayıf tahminler içeriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Stratejistler dolara karşı Meksika Pezosu, Güney Afrika Randı ve Hindistan Rupisi'nde uzun pozisyon tavsiye etti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TL'de değer kaybı sürecek Sonraki Haber >>

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Gurbetçiye göre Almanya battı, Türkiye'dekiler nankör

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Kimlere karşı reforma yapılacak?

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Abdullah Aymaz: Siz zannediyor musunuz ki diğerlerini rahat bırakacaklar

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Kendisini tutuklayan hakim ve savcıları isim isim saydı

Felaketin eşiğinden dönüldü

Felaketin eşiğinden dönüldü

Bir odun nasıl kırılmaz

Bir odun nasıl kırılmaz

Gasp anı kameraya yansıdı

Gasp anı kameraya yansıdı

Kartal'ın inanılmaz tavşan avı

Kartal'ın inanılmaz tavşan avı

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Çengelköy’deki Vaniköy Camisi’nde yangın

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı

Trump'a destek gösterisinin ardından sokaklar karıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:26:45