TL'de değer kaybı sürecek

Doların 2021’de değer kaybetmeye devam edeceği tahmininde bulunan Goldman Sachs, gelişen ülke para birimlerinin genel olarak iyi bir performans göstermesini, Rus Rublesi'nin de en yüksek toplam getiriyi sağlamasını bekliyor.







Stratejistler yayımladıkları notta, Goldman'ın Rus Rublesi için Türk Lirası'na göre “çok daha iyimser” olduğunu belirtti.





SİYASİ RİSK PRİMİ FİYATLANMASI





Türkiye'de para politikasına da temas edilen notta, "Merkez Bankası (TCMB) faizi sadece bir kez artırsa bile Türkiye’nin liranın yeniden zayıflatmasını engellemek için büyümeyi önceleyen politikalarından uzaklaşmasını sağlayacak ‘güvenilir ve geniş tabanlı bir kararlılığa’ ihtiyacı var." denildi.





Goldman raporunda, "Birçok piyasa katılımcısı, faiz oranlarındaki artışların etkileri hakkında devam eden geleneksel olmayan açıklamalar ve son faiz toplantılarındaki karışık mesajların akabinde daha fazla ikna edilme ihtiyacı duyuyor. Bu yüzden 12 aylık tahminlerimiz lira için hâlâ zayıf tahminler içeriyor.” ifadeleri kullanıldı.





Stratejistler dolara karşı Meksika Pezosu, Güney Afrika Randı ve Hindistan Rupisi'nde uzun pozisyon tavsiye etti.