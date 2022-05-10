TL'de erime sürüyor: Dolar 15,20 lirayı aştı

Sabah saatlerinde 15,23 seviyesini gören Dolar/TL saat 09:49 sıralarında 15,20 liradan işlem görüyor.





İstanbul serbest piyasada dolar 15,1190 liradan, avro 15,9910 liradan güne başladı. Serbest piyasada 15,1170 liradan alınan dolar 15,1190 liradan satılıyor. 15,9890 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,9910 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 15,0800 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8970 lira olmuştu.





Dolar/TL saat 09:49 sıralarında 15,20 liradan işlem görüyor. Dolar, Rusya'nın Ukrayna’yı işgalinin başlarında 11 Mart’ta da 14.9950 seviyesini test etmiş, Merkez Bankası’nın (TCMB) de döviz satışlarıyla 15 seviyesini aşamamıştı.







ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan geçen hafta yayımladığı raporda, “TL’nin son dönemdeki istikrarını, küresel finansal koşullardaki sıkılaşma ve cari denge pozisyonundaki bozulma ile uyumsuz görüyoruz” demişti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmesi de TL üzerindeki baskıyı artırmıştı.