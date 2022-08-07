Samanyolu Haber /Gündem / TL'deki değer kaybı sonrası Edirne'de 'Bulgarca tabela' tartışması /07 Ağustos 2022 17:55

TL'deki değer kaybı sonrası Edirne'de 'Bulgarca tabela' tartışması

TL'de yaşanan değer kaybı sonrasında ucuza alışveriş için sınırı geçerek Edirne'ye akın eden Bulgarlara yönelik esnafın hazırladığı Bulgarca tabelalar kentte yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

SHABER3.COM

Türk Lirası'nda (TL) üst üste yaşanan değer kayıpları sonrasında ucuza alışveriş için Edirne'ye adeta akın eden Bulgarlarla ilgili haberler medyada yer bulmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra bu kez de Edirne'ye akın eden Bulgarlara yönelik esnafın hazırladığı Bulgarca tabelalar kentte yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.
 Evrensel'de yer alan habere göre Türk lirasının Leva karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle Bulgarların akın ettiği Edirne’de, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte artan Bulgarca tabela ve afişler için komisyon kurulmasını istedi. Esnaf ile Burgarlar ise Bulgarca afiş ve tabelaların faydalı olduğunu söyledi.

Türkiye’de kur farkı nedeniyle Bulgaristan’dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne’ye akın ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye’ye girişlerde vize muafiyeti tanınan ve kimlikleriyle Türkiye'ye girmeye başlayan Bulgarların sayısı, her geçen gün artıyor. Özel araçlar ve tur otobüsleri ile kente gelen Bulgarlar, alışveriş merkezleri ile sokak arasındaki dükkanların yanı sıra en çok kent pazarlarını tercih ediyor. Bu akınla birlikte esnaf dükkanlarına Bulgarca tabelalar asarken, bazı firmalar ise sadece Bulgarca yazılı tanıtım afişleri kullandı. Bulgarca tabelaların artması tartışma meydana getirirken, konu Edirne Belediyesi Meclis Toplantısı’nda da gündeme geldi.

BURGARCA TABELA İÇİN KOMİSYON TEKLİFİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, söz konusu afişlerde tek bir Türkçe kelime olmadığını belirterek düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi. Konu hakkında komisyon kurulması gerektiğini ifade eden Gürkan, “Edirne biliyorsunuz son dönemlerde çok sayıda yabancı ziyaretçi alıyor. Bir kısmı turizm, bir kısmı da alışveriş amaçlı geliyor. Buradaki alışveriş hareketliliğinin artması ile beraber bir taraftan Edirne'deki emtia fiyatları yükseliyor ve halkımız bu durumdan memnun değil. Dikkatimi çeken, özellikle reklam mecralarında tek kelime Türkçe olmayan afişler görmeye başladık. Tamamen yabancı isim olan tabelalar. Bununla ilgili olarak belediyede bir komisyon kurulmasını, bu komisyonun mevzuat anlamında çalışma yapmasını, gerekirse uzmanları dinlemesini ve önümüzdeki aylarda bu konuda bir karar almamızı öneriyorum” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TL'deki değer kaybı sonrası Edirne'de 'Bulgarca tabela'... Sonraki Haber >>

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın göçmenleri ittiği anlar görüntülendi

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

[ Harun Tokak ] Abdullah’ım Neredesin?

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu: "Bize oy verme!"

Erdoğan'ın eski konuşması viral oldu:

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

Davutoğlu Erdoğan'a 'Zarrab ve 17-25 Aralık' videosuyla sordu: Hangisi ihanet?

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:26:41