TL'deki değer kaybı sonrası Edirne'de 'Bulgarca tabela' tartışması

BURGARCA TABELA İÇİN KOMİSYON TEKLİFİ





Türk Lirası'nda (TL) üst üste yaşanan değer kayıpları sonrasında ucuza alışveriş için Edirne'ye adeta akın eden Bulgarlarla ilgili haberler medyada yer bulmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra bu kez de Edirne'ye akın eden Bulgarlara yönelik esnafın hazırladığı Bulgarca tabelalar kentte yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.Türk lirasının Leva karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle Bulgarların akın ettiği Edirne’de, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte artan Bulgarca tabela ve afişler için komisyon kurulmasını istedi. Esnaf ile Burgarlar ise Bulgarca afiş ve tabelaların faydalı olduğunu söyledi.Türkiye’de kur farkı nedeniyle Bulgaristan’dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne’ye akın ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye’ye girişlerde vize muafiyeti tanınan ve kimlikleriyle Türkiye'ye girmeye başlayan Bulgarların sayısı, her geçen gün artıyor. Özel araçlar ve tur otobüsleri ile kente gelen Bulgarlar, alışveriş merkezleri ile sokak arasındaki dükkanların yanı sıra en çok kent pazarlarını tercih ediyor. Bu akınla birlikte esnaf dükkanlarına Bulgarca tabelalar asarken, bazı firmalar ise sadece Bulgarca yazılı tanıtım afişleri kullandı. Bulgarca tabelaların artması tartışma meydana getirirken, konu Edirne Belediyesi Meclis Toplantısı’nda da gündeme geldi.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, söz konusu afişlerde tek bir Türkçe kelime olmadığını belirterek düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi. Konu hakkında komisyon kurulması gerektiğini ifade eden Gürkan, “Edirne biliyorsunuz son dönemlerde çok sayıda yabancı ziyaretçi alıyor. Bir kısmı turizm, bir kısmı da alışveriş amaçlı geliyor. Buradaki alışveriş hareketliliğinin artması ile beraber bir taraftan Edirne'deki emtia fiyatları yükseliyor ve halkımız bu durumdan memnun değil. Dikkatimi çeken, özellikle reklam mecralarında tek kelime Türkçe olmayan afişler görmeye başladık. Tamamen yabancı isim olan tabelalar. Bununla ilgili olarak belediyede bir komisyon kurulmasını, bu komisyonun mevzuat anlamında çalışma yapmasını, gerekirse uzmanları dinlemesini ve önümüzdeki aylarda bu konuda bir karar almamızı öneriyorum” dedi.