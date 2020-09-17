Samanyolu Haber /Ekonomi / TL'den kaçış sürüyor /17 Eylül 2020 15:59

TL'den kaçış sürüyor

Türk Lirası'ndan kaçış sürüyor. Dolar 7,55 TL'yi aşarken, geçen hafta döviz tevdiat hesaplarında 1,2 milyar dolar arttı.

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Merkez Bankası’nın verilerine göre, 11 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 1 milyar 237 milyon dolar artarak 218 milyar 679 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası haftalık para banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, tüzel kişilerin hesapları 980 milyon dolar artarken, bireysel hesaplar 257 milyon dolar yükseldi. 

ŞAHISLARIN HESAPLARI 135,5 MİLYAR DOLAR

Böylece bireysel döviz hesaplarının büyüklüğü 135 milyar 485 milyon dolar oldu. Tüzel döviz hesaplarının tutarı ise 83 milyar 194 milyon dolar düzeyinde.

Döviz tevdiat hesaplarında ilk sırada 117 milyar 475 milyon dolar ile dolar cinsi hesaplar var. 

İkinci sırada ise 64 milyar 99 milyon dolarlık değeri ile euro geliyor. 

Geçen hafta euro hesaplarındaki tutar artışı doları geçti. Dolar cinsi hesaplar 409 milyon dolar artarken, euro cinsi hesaplar 747 milyon dolar değerinde arttı.

Altın hesaplarını içeren kıymetli maden hesapları 33 milyar 292 milyon dolara erişirken, bir haftada 80 milyon dolar değerinde arttı.  
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