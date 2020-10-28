TL'nin çöküşü-2020

SAMANYOLUHABER- Dolar, 8,32 TL ile yeni bir rekor kırarken, euro 9,77 TL'ye yükseldi. TL'nin değer kaybı Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın yılın son enflasyon raporu sunumunu yapmaya başladığı saatlerde hızlandı.





Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ilk seansta yüzde 2,2 değer kaybetti.





EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN PARA BİRİMİ TL





22 Ekim'de politika (haftalık repo) faizini yüzde 10,25'te sabit tutması ile tırmanışa geçen dolar pazartesi gün 8 TL'yi geçti ve üç gün içinde 30 kuruştan fazla arttı.





Türk Lirası hafta başından bu yana dolara mukabil yüzde 3 civarında değer kaybederek Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen piyasa parası arasında en fazla düşen para oldu.





Uysal'ın 2020'nin son enflasyon raporunu sunmasının akabinde dolar 8,32 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 511 TL'den satıldı. Çeyrek altın 837 TL, Cumhuriyet altını 3 bin 381 TL oldu.





Türk Lirası'nın yanında diğer gelişmekte olan para birimleri de dolar karşısında geriledi. Rus Rublesi'nde günlük kayıp yüzde 1'i aştı.





BORSA'DA SERBEST DÜŞÜŞ BUGÜN DE DEVAM ETTİ





Kurdaki yükselişin etkisiyle Borsada satışlar da hızlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili sebebiyle bugün öğlene kadar açık kalan Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi ise yüzde 2,22 düşüşle 1.126 puandan tamamladı.





Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 0,6 olurken, sınai endekste kayıp yüzde 1,9 oldu.







Kurdaki yükseliş gram altındaki yükseliş ivmesini de destekledi. Altının ons fiyatı ve dolar/TL kuru dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre gram altın 506 lirayı da aştı.