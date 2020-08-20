Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan korkusu ile TL'yi ateşe attı! /20 Ağustos 2020 14:01

Erdoğan korkusu ile TL'yi ateşe attı!

Merkez Bankası (TCMB), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "faiz daha da inecek" açıklamasına paralel bir karara imza attı.

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TURHAN BOZKURT | SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası (TCMB) "potilika faizi" olarak bilinen haftalık repo faizini yüzde 8,25'te sabit tuttu.

Bugün TCMB Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan 7 kişilik Para Politikası Kurulu'nun (PPK) repo faizini değiştirmemesi Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybını hızlandırdı.

Kararın açıklandığı dakikalarda dolar 7,36 TL'ye, euro 8,71 TL'ye yükseldi. Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise yüzde 0,7 düştü.  

FAİZİ DOLAYLI OLARAK YÜKSELTİYOR

TCMB'nin bugün düzenlediği 18 Eylül vadeli repo ihalesinde basit faiz yüzde 11,13 olarak tahakkuk etmişti. Merkez Bankası Saray'ın "faiz indir" baskısı sebebiyle politika faizene dokunamıyor. 

Ancak bankaları gecelik borçlanma mekanizmasına yönelterek ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 9,2'ye kadar çıkmasını sağladı. 

Hazine'ye borç veren bankaların açık piyasa işlemleri (APİ) limitleri de yarı yarıya azaltmıştı. Bankalar artan maliyetleri kredi faizlerine anında aksettirdi. 

Geçen ay yüzde 8,5 ila yüzde 9,75 arasında seyreden konut ve taşıt kredilerinin yıllık maliyeti yüzde 11'in üzerine çıktı. 
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