TMMOB, Kanal İstanbul davasına itiraz etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yeni yılın ilk günü yaptığı açıklama “2021, Kanal İstanbul'un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır. İlk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum” ifadeleriyle hükümetin bu konudaki ısrarının sürdüğünü göstermişti.







Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kanal İstanbul’a karşı açılan davada belirlenen bilirkişi heyetine itiraz etti. Heyetteki bazı isimlerin değişmesi gerektiğini belirten TMMOB, mahkemeye verdiği dilekçede tarafsızlık ve objektiflik vurgusu yaptı. Davanın görüldüğü İstanbul 10. İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz dilekçesi veren TMMOB, mahkemenin belirlediği 15 kişilik heyette, iktidara yakınlığıyla bilinen, siyanüre evet diyen, öğrenciyi tehdit ettiği iddia edilen akademisyenler bulunduğunu vurguladı.





TMMOB verdiği dilekçede; mahkemenin bilirkişinin tarafsızlığını sağlamak adına gerekli tedbirleri alması zorunluluğu olduğuna dikkat çekildi. “Açıklanan sebepler bakımından seçilen bilirkişilerin tarafsız bir rapor tanzim edemeyecekleri görüldüğünden; belirtilen bilirkişilerin öncelikle bu nedenle görevden alınmaları ve yerlerine yeni bilirkişi görevlendirmelerinin yapılması gerekmektedir” denilen dilekçede, bilirkişi heyetinde yer alan Prof. Dr. Abdullah Karahan ile Doç. Dr. Halit Özen’in de dava konusu projeye ilişkin görüşlerini açıklayarak tarafsızlıklarını kaybettikleri vurgulandı.