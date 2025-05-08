TMSF, 15 Temmuz sonrası iktidarın çöktüğü dev şirketi bayilere sattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mobilya sektörünün önde gelen markalarından Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tamamına sahip olan hisseleri sattı.





TMSF’nin resmi açıklamasında, 15 Temmuz sonrasında el konularak Hazine’ye devredilen Bellona hisselerinin satışının, daha önce Resmi Gazete, ulusal gazeteler ve TMSF’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edildiği belirtildi. Şirketin hisseleri için muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlenmişti. Bayilerin ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ. 8 milyar 100 milyon TL’ye markayı satın aldı.





Rekabet Kurumu’ndan İzin Bekleniyor

İhale sonucunda uygun teklif veren yatırımcılarla ilgili süreç devam ediyor. TMSF, satış sonrası yaptığı açıklamada, “Uygun teklif sunan yatırımcıların Rekabet Kurumu’ndan izin alınması süreci başlatılmıştır” bilgisini paylaştı.





Bellona’yı Boydak Ailesi 1997’de Kurmuştu

Mobilya sektörünün en bilinen markalarından biri olan Bellona, özellikle yatak odası, koltuk takımı ve ev tekstili ürünleriyle geniş bir müşteri kitlesine sahip. 1997 yılında kurulan Bellona’nın satış süreci, son dönemde TMSF yönetimindeki şirketlerin özelleştirilmesi yönündeki adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.





Ailenin Diğer Firması İstikbal De Satılacak

TMSF’nin elinde bulundurduğu Boydak Ailesi’ne ait bir başka mobilya devi olan İstikbal Mobilya’nın da önümüzdeki aylarda satışa çıkarılması bekleniyor.