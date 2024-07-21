TMSF, AKP'nin çöktüğü Boydaklara ait HES Kablo'yu da satıyor!

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLMARI ARASINDA

TMSF’den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bin 100 personeliyle Kayseri’deki iki fabrikasında üretim yapan HES Kablo, İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını listelediği İSO 500 listesinde 91. sırada yer aldı.

ONUR LİSTESİNDE TÜRKİYE 4.’SÜ

HES Kablo, 2023’te gösterdiği ihracat performansıyla Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nin hazırladığı İhracat Onur Listesi’nde Türkiye dördüncüsü, kablo kategorisinde ise birinci sırada. HES Kablo, ağırlığı Avrupa’ya olmak üzere ülkenin kablo ihracatının yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiriyor. Türkiye’de de geniş satış ağına sahip.

İHALE 28 AĞUSTOS’TA GERÇEKLEŞECEK

TMSF tarafından 28 Ağustos 2024’te düzenlenecek ihale ile Hazine’ye ait payların satılacağı Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için 22 milyar lira muhammen bedel tespit edildi.

15 Temmuz sonrasında el konulan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak yönettiği Erciyes Anadolu (Boydak) Holding bünyesindeki Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik, 22 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.TMSF’nin internet sitesinden ihaleyle ilgili ayrıntılı bilgileri alabilecek olan yatırımcıların, 26 Ağustos 2024’e kadar kapalı zarfla teklif sürecini tamamlamaları gerekiyor.Haziran ayı içerisinde Boydak ailesine Mondi şirketi satışa çıkarılmıştı.