TMSF, Boydak ailesine ait HES kabloyu sattı

Boydak ailesine ait HES Kablo, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından düzenlenen ihale sonucunda Rize merkezli Nakkaş Holding tarafından satın alındı.





TMSF’nin uzun süredir yönetiminde bulunan HES Kablo için daha önce birkaç kez satış girişiminde bulunulmuş, ancak tekliflerin yetersiz kalması nedeniyle süreç tamamlanamamıştı. Son dönemde şirketin piyasa değeri 18,6 milyar TL seviyelerine kadar gerilemişti.





9 Eylül 2025’te gerçekleştirilen son ihalede satış kesinleşti ve HES Kablo’nun yönetimi resmen Nakkaş Holding’e devredildi.





n24.com.tr’nin haberine göre, satış işlemi yalnızca HES Kablo ile sınırlı kalmadı. Hazine’ye ait olan ve şirketin tamamını temsil eden 30 milyar adet HES Kablo hissesiyle birlikte, Çelik Halat’ın yüzde 27,49’una denk gelen 21 milyon 993 bin 325 adet pay da Nakkaş Holding’e geçti.





YENİ SAHİP: NAKKAŞ HOLDİNG KİMDİR?





HES Kablo ve Çelik Halat hisselerinin yeni sahibi olan Nakkaş Holding, enerji, lojistik, madencilik ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi bünyesinde barındırıyor.





Boydak ailesine ait olan HES Kablo’ya 15 Temmuz sonrasında el konulmuştu.