Samanyolu Haber /Gündem / TMSF, Ekotürk’e el koydu /11 Ağustos 2025 20:28

TMSF, Ekotürk’e el koydu

TMSF, yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e el koydu. Kanala kısa süre içerisinde kayyım atanacak.

SHABER3.COM

Papara’nın ortağı olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e el koydu. Yasa dışı bahis soruşturmasında ismi geçen Papara’nın ortağı olan Ekotürk televizyon kanalı, TMSF’nin kontrolüne alındı. Papara Elektronik Para AŞ’nin “yasa dışı bahis” suçunu kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, Ekotürk’ün yönetim kurulunda yer aldığı belirtildi.

TMSF ekipleri, bugün kanalın bilgisayarlarının yedekleme işlemlerini tamamladıktan sonra yeni yönetim ekibiyle kuruma gelerek devralma sürecini başlattı.

Geçtiğimiz hafta kanalda, aralarında genel yayın yönetmeninin de olduğu 15’ten fazla çalışanın işten çıkarıldığı öğrenildi.
