Samanyolu Haber /Ekonomi / TMSF gasp ettiği Akın Çorap’ı satışa çıkardı /11 Kasım 2022 11:21

TMSF gasp ettiği Akın Çorap’ı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 15 Temmuz’dan sonra gasp edilen Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü 235 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

SHABER3.COM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akın Çorap Sanayi AŞ ile Sufi Çorap ve Tekstil Ürünleri Ltd. Şti.’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşan Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satış ihalesi, 235 milyon lira muhammen bedel üzerinden 14 Aralık’ta yapılacak. İhaleye 13 Aralık’ kadar teklif verilebilecek.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 5 ÇORAP ÜRETİCİSİNDEN BİRİYDİ

2017 yılında Hizmet Hareketi’yle bağlantılı olduğu iddiasıyla TMSF tarafından gasp edilen Akın Çorap yaklaşık 50 yıl önce kuruldu. İstanbul ve Giresun’da iki büyük fabrikası bulunan şirkette 650 kişi çalışıyordu. Yıllık 85 milyon çift çorap üreten ve 50 milyon cirosu olduğu belirtilen şirket Türkiye’nin en büyük 5 çorap üreticisinden biri konumundaydı. Şirketin kurucusu Ali Yarkın, Bank Asya’nın da ortakları arasındaydı. Yarkın’ın üç oğlu İhsan, Uğur ve Fatih Yarkın kardeşler de cemaat soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TMSF gasp ettiği Akın Çorap’ı satışa çıkardı Sonraki Haber >>

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:40:57