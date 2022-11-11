TMSF gasp ettiği Akın Çorap’ı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akın Çorap Sanayi AŞ ile Sufi Çorap ve Tekstil Ürünleri Ltd. Şti.’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşan Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Akın Çorap Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satış ihalesi, 235 milyon lira muhammen bedel üzerinden 14 Aralık’ta yapılacak. İhaleye 13 Aralık’ kadar teklif verilebilecek.



TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 5 ÇORAP ÜRETİCİSİNDEN BİRİYDİ



2017 yılında Hizmet Hareketi’yle bağlantılı olduğu iddiasıyla TMSF tarafından gasp edilen Akın Çorap yaklaşık 50 yıl önce kuruldu. İstanbul ve Giresun’da iki büyük fabrikası bulunan şirkette 650 kişi çalışıyordu. Yıllık 85 milyon çift çorap üreten ve 50 milyon cirosu olduğu belirtilen şirket Türkiye’nin en büyük 5 çorap üreticisinden biri konumundaydı. Şirketin kurucusu Ali Yarkın, Bank Asya’nın da ortakları arasındaydı. Yarkın’ın üç oğlu İhsan, Uğur ve Fatih Yarkın kardeşler de cemaat soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.