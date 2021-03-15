TMSF hukuksuzluğa devam ediyor, 1 yıl içinde dava açın

HUKUKSUZ İBRANAME İMZALATILIYOR





MUDİLERİN KORKUNÇ BİR ZARARI VAR





Hesapları üzerine bloke konularak 4 yıldır paralarını alamayan mudilerin çok büyük bir zararlarının bulunduğunu kaydeden Açıkgöz, şunları kaydetti: “Türk Lirası hesabı olanlar, bu hukuka aykırı tedbirlerden ve blokelerden dolayı paralarını alamamış, paraları artan enflasyon nedeniyle neredeyse 4 katı değer kaybetmiştir.







Ayrıca TMSF tarafından bu süre karşılığında bir faiz ödemesi de yapılmamaktadır. Döviz ve değerli maden cinsinden hesabı olanların paraları da 22.07.2016 tarihi itibariyle, yani bankanın faaliyetlerinin durdurulması tarihinden itibaren Türk Lirasına çevrilerek mudilere ödenmiştir ki dövizin TL karşısındaki değer arışı göz önünde bulundurulduğunda korkunç bir zararın olduğu tartışmasızdır.







Bu kadar zaman sonra bu blokelerin kaldırılmasına rağmen, ortaya çıkan zararı ödemeyen TMSF üstüne bu zararlar için yargı yoluna başvurulmasını engellemek için ibraname dayatmasına başvuruyor.”

İBRANAME HUKUKSUZ, DAVA AÇILMALI





TL, döviz veya altın hesabı olan mudilerin, döviz ve altın kurundan, enflasyon artışından, paralarına 4 yıl boyunca herhangi bir faiz ödenmemesinden dolayı büyük zararları bulunduğuna dikkat çeken Açıkgöz, mudilerin ibranamelere karşı bir yıl içerisinde dava açma süresi bulunduğunun altını çizdi.







Açıkgöz şu değerlendirmeyi yaptı: “TMSF tarafından alınan ibranameye rağmen mudilerin bu zararlarını talep etme hakları vardır. Zira alınan ibranameler açıkça hukuka aykırıdır. Yerleşik Yargıtay içtihatlarında ‘’İbra sözleşmesi yapılırken taraflardan birinin esaslı hataya düşmesi, diğer tarafın veya üçüncü şahsın hile ya da korkutmasıyla karşılaşması halinde, ibra iradesinden söz edilemez’’ denilmektedir.







Bu konuda 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 28. Maddesinde ‘’Zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kullanabilir.” denilmektedir.







Mudilerin zararların ödenmesi için önce TMSF’ye idari başvuruda bulunmaları, akabinde de idari dava açmaları gerekmektedir. Ancak mudilerin dikkat etmesi gereken husus bu davaların, ibranamelerin verilmesi tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde açılması gerektiğidir, aksi halde bir dava açma hakkı düşecektir.”