TMSF, iktidarın çöktüğü inekleri de satışa çıkardı

Başkanlık koltuğunda Fatin Rüştü Karakaş’ın oturduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hizmet Hareketi'ne yakın olduğu iddiasıyla geçici olarak el konulan 800’den fazla şirketi herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın satışa çıkarıyor. Satışların kayyımların şirketlerdeki zimmet ve rüşvet gibi suçları örtbas etmek izin yapıldığı iddia ediliyor.







Gaziantep’in önde gelen sanayicilerinden Nakiboğlu ailesine ait Naksan Plastik’in akabinde mobilya sektöründe faaliyet gösteren Alfemo’nun bir iştiraki için satış ilanı yayımladı.





OHÂL DÖNEMİNDE 800’DEN FAZLA ŞİRKETE EL KONULDU





Davulcuoğlu ailesine ait Alfemo’nun iştiraki olarak 2010 yılından beri faaliyet gösteren Yeşildağ Hayvancılık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriyor.





İzmir’in Tire ve Bayındır ilçelerindeki çiftliklerde Holstein cinsi sağmal, erkek buzağı ve gebe düveler teklif usulü ile satılacak.





Yeşildağ Hayvancılık için 36 milyon lira muhammen bedel tespit eden TMSF, Leziz Tarım Ürünleri’ni ise 9 milyon 450 bin lira muhammen bedelle satacak.





İHALE 15 ARALIK’TA İSTANBUL’DA





19 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, Yeşildağ Hayvancılık’ın ihalesi 15 Aralık 2021’de saat 11.00’de; Leziz Tarım Ürünleri’nin ihalesi 15 Aralık 2021’de saat 14.30’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.





İki şirketin satışı için daha önce düzenlenen ihaleler talip çıkmadığı için iptal edilmişti.