İşte yolsuzluğun belgeleri!

TMSF-kayyım elele: Boydak’ta organize işler…



GÖLGE BANKACI





Boydak Holding’te Ertunç Laçinel’in yerine kayyım (genel müdür) olarak tayin edilen Alpaslan Baki Ertekin’in arkadaşına ait Garanti Barter üzerinden şirketin içini nasıl boşalttığını anlatmıştım.





Ertekin’in eşine, kızına ve iki şoförüne aldığı lüks arabalardan, kayyımın Boydak ailesinin parası ile nasıl bir saltanat sürdüğünden bahsetmiştim.





Ertekin’in Amerika’da “Hudson Furniture” isimli paravan şirket kurduğu ve selefi Ertunç Laçinel’in izinden gittiği ortaya çıkmıştı.





Faal şirket varken yeni bir şirket niye kurulur? Üstelik aynı adreste, telefon numaraları bile aynı...





TMSF BAŞKANI MUHİDDİN GÜLAL SESSİZ, ÇÜNKÜ…





Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal’a, “Size emanet edilmiş bu şirketlerde bu usûlsüzlüklere nasıl göz yumuyorsunuz?” sorusunu yöneltmiştim.





Ne Gülal ne de Ertekin şu ana kadar konuştu.





Duyduğuma göre ikisi de Boydak içinde köstebek avına çıkmış.





Bu iki isim Boydak ailesinin ileride açacağı tazminat davalarında başlarının çok ağrıyacağını bildikleri için her safhada karartma ve sansür uyguluyor.





Oysa kayyımlık müessesesi “yed-i emin” olarak bilinir.





Vazifeleri icabı kendilerine emanet edilen şirketler asıl sahiplerine iade edinceye kadar şirketlere ait ne varsa hepsini her şeyden sakınmaları gerekir.





TMSF Başkanı Muhiddin Gülal (ortada) ile Boydak'a kayyım genel müdür olarak tayin edilen Alpaslan Baki Ertekin (sağ başta) yolsuzluk iddiaları karşısında sessiz.





SLOVAKYA YOLSUZLUĞUNDA GÜLAL’IN DA İMZASI VAR





Bırakın sakınmayı Boydak’ta eski kayyım Ertunç Laçinel, Slovakya’da kurduğu şirket üzerinden 20 milyon euroyu (126 milyon TL) zimmetine geçirirken tam bir organize işler faaliyeti yürütüldü.





Bugün Kronos’un yayımladığı belgeler de gösteriyor ki Laçinel’in Slovakya’da kurduğu şirkete ödeme yapılması talimatının altında Gülal’ın da imzası var.





“Zimmet skandalı” ortaya çıktığında Gülal alelacele Laçinel’i görevden almıştı. Ancak Laçinel hakkında savcılığa herhangi bir suç duyurusunda bulunmamıştı.





Ortaya çıkan belgeler de gösteriyor ki Slovakya yolsuzluğunda TMSF Başkanı Gülal’ın da imzası var. Gülal da diğer kayyımlar da eski kayyım Laçinel’in suç ortağıdır.





İŞTE SLOVAKYA YOLSUZLUĞUNA İMZA ATANLAR:













ERTEKİN O BELGELERLE KİME ŞANTAJ YAPIYOR?





Kayyım Alpaslan Baki Ertekin bu belgelerden cesaret alarak “İlk taşı günahsız olan atsın.” diyormuş.





Şahsi Twitter hesabında, “Siz benim sustuğumu nereden bileceksiniz! (Başkanla ilişkilerimiz iyi).” ifadelerini kullanan Ertekin’in “başkan” derken TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ı kast ettiğini söylemem lüzum var mı?





Gazeteci Ahmet Nesin, “AKP’nin içinden kaç ‘gizli tanık’ çıkacağını merak ediyorum.” demişti. Kimsenin tahmin edemediği kadar çok itirafçı, gizli tanık çıkacak.





AKP batarken o gizli tanıklardan çoğu da kayyımlar arasından çıkacak.





Şimdiden “Ben yanarsam hepiniz yanarsınız” iması ile birbirlerini tehdit ediyorlar.





Bakınız Boydak Holding’te dönen organize işler…

----------------------------------------



