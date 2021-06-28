Samanyolu Haber /Gündem / TMSF, KHK ile el konan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik’i satışa çıkardı /28 Haziran 2021 09:41

TMSF, KHK ile el konan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik’i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Sürat Kargo ve Sürat Lojistik’i satış kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 Temmuz sonrası el konulan şirkete 325 milyon lira değer biçildi.

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15 Temmuz'un ardından iktidarın el koyup kayyım atadığı Sürat Kargo ve Sürat Lojistik, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise şu ifadelere yer verildi:

“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verilen karar ile kayyım olarak atanmış;

Muhtelif Fon Kurulu Kararları ile ‘Sürat Kargo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’ ile ‘Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün oluşturulmasına ve bilahare ‘Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’ adı altında birlikte satışına karar verilmiş olup,

Bahse konu bütünlük, Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

DEĞERİ 325 MİLYON

Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 325 milyon TL’dir.”

İhale 28.07.2021 tarihinde, saat 14:30’da ‘Fon’un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacak.

İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.


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