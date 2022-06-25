Samanyolu Haber /Gündem / TMSF kayyımuna 'Canikli' affı /25 Haziran 2022 23:16

TMSF kayyımuna 'Canikli' affı

AKPli Canikli'nin Aydınlı, Koza ve Boydak Holding'e akrabalarını atadığı iddia edilirken, 26 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe giren 7407 Sayılı Kanuna dikkat çeken Prof. Dr. İzzet Özgenç, "Olağanüstü hal sürecinde el konulan şirketleri yönetmek üzere TMSF tarafından görevlendirilen kişilerin hukukî, malî ve cezaî sorumlulukları kaldırılmıştır" dedi.

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Giresun'da araba çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili iddiaları gündeme getiren gazeteci Metin Cihan, önceki hafta eski AK Partili Nurettin Canikli'nin olduğunu söylediği şirketler hakkında çarpıcı iddiaları gündeme getirmişti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Cihan, Canikli'nin Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Akın Çorap şirketinin başına danışmanını atadığını ileri sürmüştü. Canikli'nin TMSF'nin el koyduğu başka şirketlere de atadığı yakınlarının aynı zamanda kendi şirketlerini de yönettiğini iddia eden Cihan, şirketlerin içinin boşaltıldığını da ileri sürmüştü.

Cihan'ın ardından geçmişte AK Parti'ye ceza kanunlarının hazırlanmasında öncülük eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık görüşlerine başvurmasıyla bilinen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, 26 Mayıs’ta yürürlüğe giren bir kanuna dikkat çekti. 26 Mayıs 2022 tarihli 7407 Sayılı Kanuna dikkat çeken Özgenç, "Olağanüstü hal sürecinde el konulan şirketleri yönetmek üzere TMSF tarafından görevlendirilen kişilerin hukukî, malî ve cezaî sorumlulukları kaldırılmıştır. (Bkz. 26.5.2022 tarihli ve 7407 sayılı Kanun, m. 17). Türk Milletine "müjdeler" olsun!!!" paylaşımı yaptı.


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