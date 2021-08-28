Denizli’deki Gülen hareketi soruşturması kapsamında 5 yıl önce TMSF’ye devredilen Aynes Gıda satılıyor. Aynes Gıda ve iktisadi bütünlüğü için 667 milyon TL muhammen bedel belirlendi.





İhale, 12 Ekim’de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek.





Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum olarak atandığı hatırlatılan Aynes Gıda Sanayi ile ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan ilan yazısında ise şu ifadelere yer verildi:





Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ("Fon") Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 19 ve 20'nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134'üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.